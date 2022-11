Una nuova hypercar si prepara al debutto. Prodotta dalla ceca Praga Cars, sarà presentata il prossimo 23 novembre alle 17 sui canali ufficiali del brand e sarà in vendita dal 2023 in soli 12 esemplari.

Nome, prestazioni e prezzo ufficiale restano sconosciuti, ma secondo il costruttore sarà in grado di regalare emozioni sia in pista che su strada.

Leggera e “termica”

Tra le poche informazioni rivelate sulla nuova Praga, si parla di una carrozzeria leggera in fibra di carbonio e di un motore termico. Quest’ultimo aspetto è chiarito perfettamente dal video teaser, dove si sente nitidamente il sound degli scarichi (in titanio) dell’hypercar.

Ad accompagnare l’annuncio della Praga c’è anche una foto che mostra la silhouette di un’auto uscita direttamente da Le Mans.

È difficile immaginarsi cosa si nasconda dietro ai giochi di luci e ombre, ma c’è da credere che l’hypercar sarà ancora più estrema della R1R, la prima auto in assoluto firmata da Praga (un brand conosciuto anche per la produzione di aerei, camion e kart). Presentata nel 2015 e realizzata in soli 68 esemplari, pesa 670 kg e ha un 2.0 di origine Renault da 395 CV posizionato centralmente.

Più recentemente, a fine 2021, è stato il turno della R1, una sorta di “LMP in miniatura”, con un 2.0 da 365 CV e 395 m per soli 643 kg. Oltre alla leggerezza e alla potenza elevata, la Praga si affida a un’aerodinamica e a un assetto pazzeschi e può raggiungere i 3G di forza laterale.

Praga Racing R1

Secondo Autocar, il prezzo potrebbe essere molto più alto dei precedenti modelli. Se la R1 veniva venduta a circa 190.000 euro, per l’hypercar si parla di circa un milione di euro.