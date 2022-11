C’è chi li ha solo sognati, mentre altri hanno avuto la fortuna di guidarli o di possederli. La triste verità, però, è che alcuni modelli non sono più venduti ed è difficile immaginarsi un loro ritorno a breve.

È da qui che nasce l’effetto nostalgia che – attenzione – non riguarda solo le super sportive, ma anche auto più comuni divenute iconiche per il loro spirito e la loro storia. GoShorty, una compagnia assicurativa inglese, ha provato ad analizzare in modo scientifico questa situazione stilando una classifica dei modelli che “mancano di più” agli appassionati.

La classifica di “tutti i tempi”

Per la ricerca di GoShorty, gli studiosi hanno analizzato i volumi di ricerca su Google e il numero di hashtag su Instagram e Tik Tok relativi ad alcuni dei modelli che negli ultimi anni hanno abbandonato il mercato. Mettendo insieme i dati, è stato elaborato un indice da 1 a 10 (dove 10 indica che l’auto è tuttora molto apprezzata) chiamato “Missed Motor Score”.

Dodge Viper

Al primo posto c’è la Dodge Viper, la mitica sportiva americana prodotta dal 1991 al 2017, da sempre riconoscibile per i mastodontici motori V10 (l’ultima generazione aveva un 8.4 da 649 CV).

Al vertice c'è anche l’Honda S2000, una delle roadster più amate degli anni 2000 che ha lasciato i listini di tutto il mondo nel 2009. Infine, sul gradino più basso del podio c’è la Mazda RX-7, l’auto con motore rotativo più venduta della storia.

E' degno di nota anche il quinto posto della "nostra" Fiat Uno, unica italiana nella top 10.

La Top Ten

Modello Ricerche mensili Google Post su Instagram Hashtag su TikTok Missed Motor Score Dodge Viper 345.667 369.652 161,9 milioni 9.45 Honda S2000 308.583 562.063 132,6 milioni 9.45 Mazda RX-7 171.000 552.107 760,9 milioni 9.32 Mazda RX-8 352.500 252.043 132,6 milioni 9.12 Fiat Uno 235.583 265.685 191,3 milioni 9.05 Ford Escort 685.500 278.807 68,2 milioni 8.85 Volkswagen Beetle 318.750 444.499 67,1 milioni 8.84 Ford Focus RS 234.750 326.263 75,9 milioni 8.57 Ford Falcon 101.875 243.934 123,8 milioni 7.69 Toyota MR2 264.333 160.001 45,1 milioni 7.42

Gli addii più recenti

La ricerca di GoShorty prende in esame anche i modelli che hanno abbandonato il mercato nel corso del 2022. Qui troviamo la Nissan GT-R, la quale stacca nettamente le rivali con oltre 1,1 milioni di ricerche su Google ogni mese e 2,1 miliardi di visualizzazioni complessive su TikTok.

Nissan GT-R T-Spec

La classifica delle migliori 10