C'è una concept car che unisce il passato, il presente e il futuro di Hyundai. E' la Pony Concept, disegnata nel 1974 da Giorgetto Giugiaro. E' lei, che a soli sette anni dalla fondazione del marchio, ha contribuito a farlo conoscere a livello globale.

Anche se non è mai entrata in produzione, il suo stile ha fortemente influenzato i modelli successivi e ancora oggi è fonte d’ispirazione per le future creazioni della Casa coreana.

L’antenata della DeLorean

La Pony Concept debutta al Salone di Torino nel 1974 quando la Casa non è ancora presente in Europa. La Pony ha un look squadrato e molto simile a quello della Lancia Stratos Zero Concept o della Lotus Esprit Concept.

A connotarla sono anche i fari circolari e il lunotto inclinato, dettagli che ai giorni nostri ricordano la DeLorean (classe 1981). In effetti, Giugiaro stesso ammette che nel disegnare le forme della mitica auto di Ritorno al Futuro ha tratto ispirazione dalla Pony.

Linee semplici e regolari: ecco la Hyundai Pony Il posteriore della Pony Concept ricorda molto quello della DeLorean

Tuttavia, per la Pony di Hyundai non c’è lieto fine. Poco prima del lancio della versione di serie (nel 1981) il progetto viene archiviato a causa della recessione economica globale.

Lunga vita alla Pony

Anche se il prototipo non entra mai in produzione, per stessa ammissione di Hyundai il suo stile continua ad avere un effetto diretto su tutti i modelli Pony realizzati tra il 1975 e il 1990.

Di recente il marchio ha omaggiato più volte il concept originale. Ad esempio, nel 2019 è stato presentato il prototipo con look modernizzato 45, mentre pochi mesi fa abbiamo visto da vicino la N Vision 74, una concept car con linee retrò alimentata a idrogeno.

Giorgetto Giugiaro, Luc Donkerwolke e SsangYup Lee annunciano il nuovo concept

Non finisce qui. Di recente, Hyundai ha annunciato che nel 2023 lo studio italiano GFG Style mostrerà il prototipo del 1974 “ricostruito” seguendo la filosofia di design “Shaping the future with legacy” (“plasmare il futuro ricordano il proprio passato”).