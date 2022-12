Anche a dicembre ritroviamo la promozione Progetto Valore Volkswagen, che prevede il classico finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale, con possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto.

La promozione è variamente configurabile, con alcune varianti a seconda del periodo: vediamo l’esempio su una Golf 8 a benzina.

La Volkswagen Golf 1.0 TSI EVO da 110 CV, automatica e in allestimento Life, ha un listino iniziale di 28.400 euro; senza obbligo di permuta o rottamazione, si ottiene subito un prezzo ribassato fino a 25.773 euro.

Con un anticipo di 5.300 euro, le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 8,89%, TAEG 10,38%), mentre la rata finale è pari a 14.720,28 euro: in caso di restituzione, si versano 0,07 euro per ogni chilometro superiore ai previsti 45.000.

Nell’importo di esempio, è inclusa anche l’estensione di garanzia di due anni, quindi per un totale di quattro anni o un massimo di 80.000 km.

Vantaggi

Lo sconto iniziale per questa Golf supera i 2.600 euro, e Volkswagen non chiede in cambio una vettura da rottamare: l’anticipo di 5.300 euro può essere eventualmente compensato con un usato in permuta. La rata da circa 300 euro al mese comprende anche l’estensione di garanzia, per un numero di anni superiore ai 36 mesi di finanziamento.

Svantaggi

I tassi di interesse sono molto più alti rispetto al passato, come dimostra ad esempio il TAEG che supera il 10%. Attenzione al costo complessivo, che con spese obbligatorie, oneri finanziari ed eventuali optional è sicuramente più alto.

In sintesi