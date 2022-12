E' tutto pronto per la 32esima edizione del Palm Beach Cavallino Classic, che si terrà dal 26 al 29 gennaio 2023. Saranno quattro giorni di spettacolo nella soleggiata Florida per condividere la passione per il Cavallino Rampante.

In programma ci sono: il Track Day, il Tour d'Eleganza, il Party Under the Stars, il Concorso d'Eleganza, la Cena di Gala e la Domenica Classica e Sportiva. I biglietti si possono già comprare e potrebbero essere un ottimo regalo di Natale per chi sogna gli Stati Uniti e può permettersi il bellissimo viaggio.

Cosa c'è nell'edizione 2023

Per chi non lo conoscesse, il Cavallino Classic è il più grande concorso di sole Ferrari al mondo e uno dei maggiori eventi automobilistici della stagione invernale. Tra le 150 auto di quest'anno, la classe principale sarà dedicata alla gara più iconica del mondo: la 24 Ore di Le Mans, con 24 Ferrari accuratamente selezionate che hanno corso sullo storico circuito.

Due icone insieme: Ferrari e Le Mans

Dal 1923, la 24 Ore di Le Mans ha acquisito uno status iconico ispirando l'eccellenza automobilistica in tutto il mondo. Il "monumento" del motorsport mondiale, gioiello della famosa tripla corona, ha costruito un'eredità anno dopo anno.

"La Ferrari è una delle case automobilistiche più iconiche del mondo e il suo ritorno a Le Mans per il Centesimo anniversario della 24 Ore è un'occasione per festeggiare", ha detto Pierre Fillon, presidente dell'Automobile Club de l-Quest. "La Palm Beach Cavallino Classic è ampiamente conosciuta come uno dei principali eventi Ferrari e siamo onorati di far parte del concorso. Ringraziamo Luigi Orlandini e l'organizzazione della Cavallino Classic per aver puntato i riflettori sul Centenario della 24 Ore di Le Mans".

"La Ferrari è stata per decenni una delle principali protagoniste di Le Mans e abbiamo sentito il bisogno di celebrare questo incredibile traguardo con una grande lineup di Ferrari che hanno fatto la storia della corsa più famosa del mondo", ha detto il Presidente e Amministratore Delegato del Cavallino e di Canossa, Luigi Orlandini. "Nel 2022 abbiamo celebrato il 75esimo anniversario della Ferrari con una linea speciale di vetture che rappresentavano ogni anno della storia del marchio, ora vogliamo rendere omaggio a un'altra icona dell'automobilismo: la 24 Ore di Le Mans".

Cavallino Classic celebrerà anche alcuni altri importanti anniversari: 70 anni delle 250 MM, 340MM, 625 TF e 735 Sport. Anche i 60 anni della 330 America, della 330 LMB e della 250 P riceveranno un riconoscimento speciale.

I biglietti si possono acquistare qui e parte del ricavato aiuterà a sostenere iniziative di beneficenza per aiutare i giovani meno fortunati. Per maggiori informazioni, potete scaricare la brochure qui.