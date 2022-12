La Renault Clio è da sempre una delle compatte del segmento B più amate in Europa. Generazione dopo generazione, la francese si è mantenuta al passo coi tempi sia dal punto di vista stilistico che tecnologico. Non a caso, la versione full hybrid a benzina è tra le più vendute ogni mese, anche grazie a un prezzo di listino competitivo rispetto a tante rivali.

Il futuro successo della Clio, però, passerà anche dal restyling. Il rinnovamento (non solo) estetico arriverà a fine 2023 e il nostro render prova ad anticiparne lo stile.

Sguardo aggressivo

Il restyling non dovrebbe modificare radicalmente il look della Clio, ma lo evolverà ulteriormente rendendolo più aggressivo.

La novità più evidente nel frontale è il debutto del nuovo logo della Losanga posizionato al centro del doppio “baffo” cromato e di una calandra con listelli a effetto tridimensionale. A cambiare sarà anche la forma dei fari LED che dovrebbero adottare un “artiglio” più grande per dare più dinamicità al “muso” della vettura.

Renault Clio restyling, il render di Motor1.com

La parte bassa del paraurti dovrebbe ricevere inediti inserti neri o grigio scuro, mentre sulle fiancate potremmo trovare nuove modanature. Infine, non mancheranno nuovi stili per i cerchi in lega, nuove tinte per la carrozzeria e un abitacolo con strumentazione aggiornata.

I possibili motori

È ancora presto per sapere quali motorizzazioni troveremo nel listino della Renault Clio restyling. Non dovrebbero esserci problemi, comunque, per la conferma della versione E-Tech Full Hybrid da 145 CV, una delle ultime a essersi aggiunta alla gamma della francese.

In dubbio il futuro della variante 1.5 diesel, con Renault che potrebbe dare la precedenza a nuovi motori a benzina mild hybrid. A tal proposito, i primi rumors parlano dell’addio all’attuale 1.0 in favore di un più efficiente e potente 1.2 turbo da 90, 110 e 130 CV. Su questo stesso motore dovrebbe basarsi la variante a GPL.

Renault Clio E-Tech

Attenzione anche al possibile esordio di un’unità ibrida plug-in. Dopo il debutto sulla Captur (lunga, però, 18 cm in più della Clio), il 1.6 da 160 CV potrebbe sbarcare anche sulla Clio, con un’autonomia in elettrico superiore ai 60 km. Se così fosse, la Renault diventerebbe l’unica del suo segmento con questa opzione.

Naturalmente, l’arrivo del restyling porterà con sé un leggero aumento dei prezzi, con il listino che potrebbe superare i 18.000 euro nella versione a benzina meno potente.