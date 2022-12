Lunghezza: 4.212 mm

Larghezza: 1.765 mm

Altezza: 1.605 mm

Passo: 2.604 mm

Bagagliaio: min. 410/max 1.255 litri

Opel Crossland è il primo modello nato dalla collaborazione tra Opel e PSA, poco prima che il Gruppo francese acquistasse la Casa tedesca da General Motors. Si tratta di un B-SUV che affianca Mokka ricoprendo però il ruolo di modello per famiglie, meno sportivo e dinamico ma più orientato alla praticità.

Nato nel 2017 come Crossland X, tecnicamente deriva dalla prima generazione di Peugeot 2008. Il modello attualmente in commercio è stato aggiornato alla fine del 2020, quando ha perso la X nel nome e ricevuto il nuovo look di marca con il frontale tipo "Vizor".

Opel Crossland, le dimensioni

La Opel Crossland ha una lunghezza leggermente sopra la media dei B-SUV: misura infatti 4,21 metri (4.212 mm), la larghezza è di 1,76 (1.765 mm) e l'altezza di 1,6 metri (1.605 mm, che possono variare secondo l'allestimento salendo o scendendo di qualche mm). Il passo, cioè la distanza tra l'asse delle ruote anteriori e quello delle posteriori, è invece di 2,6 metri (2.604 mm).

Opel Crossland 2021 Opel Crossland 2021, il posteriore

Opel Crossland, abitabilità e bagagliaio

Restyling a parte, la Opel Crossland non cambia rispetto alla prima versione Crossland X, nemmeno negli interni. L'abitacolo è voluminoso e luminoso, con spazio più che sufficiente per testa e gambe dei passeggeri, anche se l'accessibilità delle porte potrebbe essere migliore.

Il divano ha lo schienale frazionato in due parti con bracciolo centrale estraibile. Con il pack Versatility arrivano anche le sedute scorrevoli divise in due blocchi oltre al piano di carico regolabile su due posizioni. Quest'ultimo però non è molto rigido. Per il bagagliaio si dichiarano 410 litri con divano fisso, che sono un buon valore, e diventano 1.255 a schienali abbattuti.

Opel Crossland, i sedili posteriori Opel Crossland, il bagagliaio

La gamma motori della Opel Crossland è recentemente stata ridotta da cinque a tre opzioni, basate sempre su due unità: a benzina abbiamo il 1.2 turbo tre cilindri da 110 o 130 CV e il 1.5 turbodiesel quattro cilindri da 110 CV, tutti con cambi a sei rapporti, automatico per il più potente dei benzina, e nessun livello di elettrificazione escluso il sistema start/stop.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.2 T 110 110 CV Benzina Anteriore, cambio manuale 1.2 T 130 AT6 130 CV Benzina Anteriore, cambio autom. 1.5 D 110 CV Diesel Anteriore, cambio manuale

Opel Crossland, le concorrenti con misure simili

I rivali della Opel Crossland sono la maggior parte dei B-SUV, lunghi tra 4,15 e 4,25 metri o poco più.