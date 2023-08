Ad agosto l’offerta Scelta Opel permette di accere ai modelli della Casa tedesca con uno sconto iniziale, e soprattutto senza la necessità di versare anticipo, come nel caso della Crossland a benzina.

La Opel Crossland Edition con il 1.2 da 110 CV e il cambio manuale a 6 marce ha un listino di 25.120 euro, ridotto a 19.950 euro senza finanziamento, e 17.95 euro con la rateazione, ossia 7.170 euro di meno.

Con questo sconto iniziale, c’è poi l’anticipo zero, per cui si cominciano a pagare le sole 35 rate mensili da 277 euro (TAN 8,99%, TAEG 10,84%), fino alla maxi rata di 13.039 euro.

A questo punto, si sceglie se restituire, sostituire o riscattare l’auto; se viene riconsegnata a Opel, il limite da non superare è di 18.000 km, per non pagare 0,1 euro per ogni chilometro percorso in più.

Non sono indicati servizi aggiuntivi, e l’offerta non è cumulabile con altre in corso.

Vantaggi

Due sono i vantaggi principali si questa offerta Scelta Opel sulla Crossland a benzina: lo sconto di 7.170 euro, che si ottiene anche senza rottamazione, e l’anticipo zero, ormai una rarità tra le proposte delle Case.

Svantaggi

Nell’esempio non vengono indicati eventuali servizi aggiuntivi, anche facoltativi.

In sintesi