Se non siete tra i 500 fortunati possessori di un’Alfa Romeo Giulia GTAm, c’è un altro modo per mettersi al volante della super sportiva del Biscione.

L’aggiornamento più recente di Gran Turismo 7, infatti, ha introdotto la versione più estrema della Giulia, che può essere quindi guidata sui circuiti di mezzo mondo, tra cui Laguna Seca e il Nurburgring.

Come guidare la Giulia GTAm su Gran Turismo 7

La più sportiva tra tutte le Alfa Romeo Giulia si può acquistare nella relativa sezione del Brand Central, al prezzo di 220.000 crediti e si può scegliere nelle colorazioni Rosso GTA, Bianco Trofeo e Verde Montreal. Ovviamente, come buona parte delle auto del videogame, è possibile modificare alcune componenti, come lo splitter e l’alettone, in modo da costruire il proprio esemplare unico.

Una volta completato l’acquisto e l’eventuale personalizzazione, si può finalmente salire (virtualmente) a bordo della Giulia più cattiva di sempre, per godere della spinta e del sound assicurati dal 2.9 litri da 540 CV. Se poi si ha la fortuna di avere anche una postazione di guida da gaming con tanto di sedile e volante, le emozioni sono davvero assicurate.

L’aggiornamento 1.27 ha aggiunto alla Car List di Gran Turismo 7 (disponibile solo per Playstation 4 e 5) anche altre supercar da non perdere.

La Ferrari Vision Gran Turismo è tra le aggiunte più recenti del videogame per Playstation 4 e 5

È il caso della Bugatti Chiron del 2016, della Chevrolet Corvette C8 Stingray del 2020 e della Toyota Celica GT-Four Rally Car del 1995, un vero must per gli appassionati della serie. La vettura più importante dell’aggiornamento, però, è la pazzesca Ferrari Vision Gran Turismo, un prototipo di monoposto a metà tra un’hypercar e un’astronave.