Non solo modelli a benzina: l’ecoincentivo rottamazione può riguardare a gennaio anche un modello a gasolio come la Volkswagen Tiguan TDI ACT Life da 122 CV; l’importo è un po’ più basso, 2.000 euro, rispetto ad esempio a un’ibrida plug-in, ma unito allo sconto della Casa può diventare interessante.

Nel caso specifico, il listino di 36.500 euro scende fino a 30.558 euro; con l’anticipo di 7.000 euro, le rate diventano 35 da 299 euro (TAN 8,89%, TAEG 10,21%), mentre la maxi rata finale è di 18.600,40 euro.

Il limite chilometrico per ottenere questi importi in caso di restituzione è di 60.000 km; in caso contrario, si versano 0,07 euro per oghi chilometro percorso in più.

Le rate comprendono anche un’estensione di garanzia di 2 anni, per un totale di quattro, o fino a 80.000 km.

Vantaggi

L’offerta di Volkswagen per questa Tiguan è interessante, considerando che il modello è a gasolio e che comprende accessori importanti, come il clima automatico a tre zone, i fari a LED e il sistema di assistenza all’uscita dal parcheggio.

Svantaggi

Il TAEG supera il 10%, e bisogna sempre considerare l’incidenza di spese come optional, oneri finanziari e altri costi fissi. L'ecobonus si ottiene fino alla disponibilità dei fondi, e il modello sarà rinnovato il prossimo anno.

In sintesi