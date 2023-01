Ci possono essere delle prime volte anche per chi ha più di 100 anni? Pare proprio di si. Lo dimostrano Bentley e Rolls-Royce. La prima ha spento 103 candeline, la seconda ben 118. Ed entrambe nel 2022 hanno avuto le loro prime volte. Da record.

Entrambe infatti lo scorso anno hanno registrato il record di vendite, superando per la prima volta dei livelli che - forse - si ritenevano impensabili. Più di 15.000 auto vendute per Bentley, più di 6.000 per Rolls-Royce. Numeri piccoli se paragonati a quelli di altri brand. Immensi considerando i prezzi dei modelli "sfornati" da Crewe e Goodwood.

Record su record

Si stappano quindi bottiglie di champagne in Inghilterra, a festeggiare nuovi record dopo quelli registrati nel 2021.

Per Bentley il numero preciso di auto vendute lo scorso anno è di 15.174, il 4% in più rispetto a quanto fatto nel 2021. Un risultato epocale reso possibile dall'introduzione di nuovi modelli - anche ibridi - ma non solo. Nel mondo del lusso la personalizzazione è la parola d'ordine e in quel di Crewe fa rima con "Mulliner", là dove i facoltosi clienti possono dare vita ai loro desideri.

Bentley Bentayga Bentley Flying Spur Speed Bentley Continental GTC Speed

In cima alla lista delle Bentley più vendute c'è la Bentayga, con il 42% degli ordini, seguito dal duo Continental GT e GT Convertible (30%) e dalla Flying Spur (28%), recentemente convertitasi all'ibrido. Una motorizzazione inedita per l'ammiraglia della B alata.

Un SUV in cima alle vendite di Bentley (l'avreste mai detto 10 anni fa?) e lo stesso avviene anche in quel di Rolls-Royce, dove la Cullinan (prezzo d'attacco a 351.000 euro) si è presa la palma di Rolls più venduta nel 2022, a guidare la carica di 6.021 auto vendute nel 2022. E il 2023 fa ben sperare grazie anche agli ordini ben sopra le attese della Rolls-Royce Spectre, la prima auto elettrica con lo Spirit of Ecstasy sul cofano.

Rolls-Royce Cullinan Rolls-Royce Spectre Rolls-Royce Boat Tail

Un'impresa straordinaria per un brand di lusso (e che lusso), anch'esso legato all'universo delle personalizzazioni (che ha dato vita all'auto più costosa al mondo), mai così alte nei 118 anni di vita della Casa di Goodwood. Guai a correre il rischio di presentarsi a un party a bordo di una Rolls uguale a quella del vicino di casa.

I mercati

Ma dove si vendono Bentley e Rolls-Royce? Per entrambe i mercati top sono Stati Uniti, Cina ed Europa. Mercati ricchi che non risentono della crisi. Come da tradizione. Quello del lusso è infatti storicamente un mercato "anticiclico". Significa che quando tutto va male lui invece cresce. Bentley e Rolls-Royce sono qui a ricordarcelo.