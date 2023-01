Non ci sono soltanto modelli a benzina, ibridi o elettrici: a gennaio le Case promuovono anche modelli a gasolio, come l’Alfa Romeo con la recente Tonale 1.6 Diesel da 130 CV.

Il prezzo di listino iniziale di 41.000 euro scende fino a 39.800 euro, senza obbligo di permuta o rottamazione; con un anticipo di 10.560 euro, le rate mensili sono 36 da 329 euro, con prima rata a 30 giorni (TAN 6,95%, TAEG 8,30%).

La rata finale di 24.385,34 euro si paga solo in caso di riscatto; se si restituisce la vettura, il limite di percorrenza è di 45.000 km, con 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più.

L’importo comprende anche un anno di garanzia aggiuntiva, per un totale di 120.000 km massimi in tre anni.

Vantaggi

Senza necessità di permuta o rottamazione, Alfa Romeo garantisce uno sconto iniziale, rate piuttosto basse e con estensione di garanzia prolungata di un anno. Le offerte sulla Tonale sono diverse, ma questa è quella con la rata mensile più bassa.

Svantaggi

La rata finale è molto alta: questa offerta non mira tanto al possesso con riscatto, quanto alla restituzione, eventualmente passando a un’auto nuova.

In sintesi