Una Porsche molto speciale è in arrivo. Ma sfortunatamente non sarà in vendita. La Casa di Zuffenhausen vuole fare le cose in grande per il suo 75esimo anniversario e ha preparato un concept celebrativo che darà il giusto tributo alla storia del marchio.

Per ora, questo misterioso prototipo non ha né un nome né un “volto”, ma l’impressione è che non dovremo aspettare molto prima della presentazione.

Primi indizi

Il video teaser è stato pubblicato sulla pagina Instagram porsche_newsroom e ritrae il concept parcheggiato tra due 356, i primissimi modelli prodotti dal brand che debuttarono nel 1948. La silhouette del prototipo ricorda molto quella di una 911, ma alcuni dettagli sembrano ispirarsi ad altri concept presentati negli scorsi anni.

Per esempio, i passaruota molto pronunciati potrebbero essere un richiamo alla Vision Spyder del 2020, mentre il posteriore potrebbe avere qualche collegamento con la 904 Living Legend sempre presentata nel 2020.

Resta anche da capire se questo concept avrà un motore termico o una sorta di elettrificazione. Dato che si tratta di un tributo alla storia del marchio, Porsche potrebbe mantenere un classico propulsore boxer, ma per anticipare future motorizzazioni elettriche potrebbe anche pensare di inserire un powertrain inedito a emissioni zero.

Le Porsche con la “scossa”

In effetti, il futuro di Porsche sarà principalmente elettrico. All’orizzonte ci sono la Macan elettrica (che per alcuni anni si affiancherà alla versione termica per poi sostituirla del tutto), le 718 Cayman e Boxster EV e una seconda generazione della Taycan. La lista prosegue con la Panamera e la Cayenne elettrica, mentre la 911 non abbandonerà bielle e pistoni.

Porsche 911 ibrida, le foto spia in Svezia e al Nurburgring

Tuttavia, la Porsche più rappresentativa di tutta la gamma riceverà presto una motorizzazione ibrida che, come dichiarato dalla Casa, privilegerà principalmente le prestazioni più che i consumi.