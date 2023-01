Con la disponibilità a gennaio degli ecoincentivi rottamazione, sono tanti i modelli che possono accedere agli sconti, fino all’esaurimento dei fondi: ad esempio, la Mazda CX-30, dotata del 2 litri M-Hybrid da 122 CV.

Per questo modello si possono ottenere 2.000 euro di incentivo statale, che sommati allo sconto della casa fanno un totale di 5.250 euro in meno.

La Mazda CX-30 in allestimento Evolve a 2 ruote motrici e con cambio manuale a 6 marce, dal valore di 27.530 euro, viene pertanto a costare 22.100 euro, mentre il costo iniziale senza permuta è di 24.600 euro.

Con un anticipo di 5.910 euro, le rate mensili sono 36 da 198,85 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,82%); c’è quindi la rata finale di 12.581 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione e riscatto.

Restituendo la vettura, bisogna rispettare il limite di 15.000 km all’anno: in caso contrario, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in esubero.

Vantaggi

La proposta di Mazda per il SVU compatto CX-30, con il moderno motore M-Hybrid, consente di ottenere un buono sconto iniziale, con una rata mensile piuttosto contenuta.

Svantaggi

Nell’esempio della comunicazione ufficiale manca l’indicazione di eventuali servizi inclusi.

In sintesi