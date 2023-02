Se Mahindra ha prolungato le proprie offerte di fine 2022 fino a metà gennaio, in febbraio e in marzo gli importi sono stati ritoccati, poiché le banche hanno alzato i tassi di interesse.

Vediamo, quindi, quali sono adesso gli importi di esempio per una Mahindra KUV100 NXT in versione K6+ e con motorizzazione bifuel a benzina e GPL.

Tra le offerte ufficiali, quella messa maggiormente in risalto è la Formula Vantaggi Maxi-Rata, vale a dire il finanziamento “balloon” con anticipo, mini rate mensili e maxi rata finale; per questa KUV100 si parte quindi da 15.445 euro, grazie ad uno sconto iniziale di 1.950 euro.

Versando un anticipo di 2.396 euro, le rate mensili sono 48 da 199 euro (TAN 8,45%, TAEG 10,52%) con prima rata a 30 giorni.

Al termine c’è una maxi rata, che la Casa mantiene fissa a 7.500 euro; negli esempi viene indicato anche un secondo piano di finanziamento in caso di riscatto della vettura, con 36 rate da 239 euro, a tassi un poco più alti (TAN 9,45%, TAEG 10,73%).

Sono presenti anche altre formule: per lo stesso modello troviamo l’incentivo senza finanziamento di 800 euro, la Formula Vantaggi Mahindra con 1.950 euro di sconto e 84 rate da 199 euro, oppure il finanziamento Simplybuy con le stesse rate, ma con l’assicurazione furto e incendio per tre anni.

Vantaggi

Variando lievemente gli importi, Mahindra è riuscita a mantenere uno sconto interessante anche senza ecoincentivi, e nonostante la variazione dei tassi di interesse. Per la KUV100 M-Bifuel l’anticipo è di circa 2.400 euro, e le rate sono un poco superiori ai 200 euro al mese con i costi fissi.

Positiva la possibilità di scegliere varie formule di finanziamento, e anche l’indicazione chiara del costo di un eventuale riscatto a rate.

Svantaggi

Purtroppo i tassi di interesse sono sensibilmente aumentati: solo il mese scorso il TAEG per questa offerta era del 9,50%, e, ad esempio, l’anticipo poteva essere contenuto in 1.840 euro. Non è indicato il limite chilometrico, con eventuale costo esubero, in caso di restituzione.

In sintesi