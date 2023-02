La concorrenza nel segmento dei SUV è sempre molto agguerrita e, mentre Mercedes ha già lanciato il restyling della sua gamma GLE, la casa bavarese BMW è pronta a svelare la X5 rinnovata.

Stando ad un recente articolo pubblicato su BMW Blog in cui si parla dei dettagli della Mercedes GLE rinnovata, la X5 LCI sarà presentata il 7 febbraio. Ancora non sappiamo a che ora ma il conto alla rovescia è così iniziato.

Come cambierà

Come abbiamo già scritto in precedenza le novità di questo restyling non riguarderanno molto l'estetica. Nella parte anteriore ci aspettiamo di vedere una rivisitazione dei fari e della griglia del radiatore. Sul retro, i fanali posteriori potrebbero ricevere una nuova grafica interna, oltre a qualche altro piccolo ritocco al design della fascia posteriore.

Le foto spia della BMW X5 restyling Come sarà fatta dietro la BMW X5 restyling

All'interno dell'abitacolo, invece, ci saranno miglioramenti più significativi. La rinnovata X5 riceverà sicuramente la tecnologia iDrive 8 di BMW con un layout a doppio schermo per il cruscotto. Sono probabili anche nuove opzioni per le finiture e i rivestimenti, anche se finora non è stato confermato nulla. Ricordiamo che, proprio di recente, BMW ha introdotto il nuovo iDrive 9, ma non sarà disponibile sulla X5 probabilmente fino all'arrivo del modello di prossima generazione.

I rumors riguardo il motore

Probabilmente ci saranno cambiamenti anche sotto il cofano. Secondo le ultime indiscrezioni, la casa bavarese vorrebbe sostituire la X5 xDrive45e con un ibrido plug-in più potente. Questo nuovo PHEV dovrebbe accoppiare il motore turbo da 3,0 litri in linea di BMW con un motore elettrico per una potenza di picco di 389 CV e 600 Nm di coppia.

Appuntamento al 7 febbraio per saperne di più.