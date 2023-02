Non c’è solo la versione elettrica, che con gli incentivi statali può ricevere forti sconti: la Renault Twingo è ancora a listino con il piccolo tre cilindri a benzina da 65 CV, che ha un costo iniziale sensibilmente più basso, e a febbraio può contare su una specifica offerta senza rottamazione.

Per la Renault Twingo Equilibre con il motore SCe 65 CV, il listino iniziale di 15.350 euro scende a 14.600 euro, vale a dire 750 euro di meno. Versando un anticipo di 4.150 euro, compensabile con un’eventuale permuta, si pagano 36 rate mensili da 130,47 euro (TAN 6,25%, TAEG 8,46%).

La rata finale ammonta a 8.135,50 euro, con le opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto. Solo se si restituisce l’auto, si pagano 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più rispetto al limite di 30.000 km.

Interessanti i servizi compresi nella rata: assicurazione furto e incendio per tre anni, un anno di driver insurance, e tre anni o 30.000 km di estensione garanzia. In più la manutenzione ordinaria, valida sempre per tre anni, che comprende il “Door to door Valet Service” , cioè il ritiro a domicilio o nel luogo di lavoro dell’auto, depositando in officina solo la chiave.

Vantaggi

La piccola di Casa Renault con il motore a benzina ha un prezzo di attacco, con lo sconto iniziale, che, facendo a meno degli incentivi, permette di ottenere rate da meno di 135 euro al mese, includendo anche le spese di incasso.

Anche sulla Twingo, Renault aggiunge alla rata molti servizi, compreso il “porta a porta” per il ritiro dell’auto in manutenzione.

Svantaggi

Lo sconto iniziale non è altissimo rispetto ad altre concorrenti; attenzione anche ai costi fissi e agli oneri finanziari, da aggiungere ai costi base indicati.

In sintesi