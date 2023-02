Possedere una Chevrolet unica al mondo. E' con questo obiettivo che negli Stati Uniti il proprietario di una Camaro di fine anni '60, di nome Michael Shields, ha contattato il designer Sean Smith, non molto conosciuto in Italia, ma collaboratore di aziende famose in tutto il mondo, come Saleen Automotive, Rockstar Games, Ringbrothers e SpeedKore, con alle spalle 20 anni di esperienza nel settore.

Sean Smith ha realizzato questa Chevrolet personalizzata che poi è stata presentata in California durante il Grand National Roadster Show 2023, un evento dove vengono esposte macchine e moto personalizzate che si è svolta dal 3 al 5 febbraio.

Com'è

Il team di costruzione, guidato da Mikey Dascoli di Driven Speed Shop, ha lavorato virtualmente con Smith per dare vita al suo progetto. La parte anteriore dell'auto è stata ridisegnata dal designer Smith, con la realizzazione di un fascione anteriore e di nuovi paraurti, mentre il posteriore è stato aggiornato con un pannello luminoso personalizzato e uno spoiler del bagagliaio stampato in 3D.

Gli interni, ispirati alle auto sportive europee, sono stati progettati da Smith con cruscotto, pannelli delle porte e console centrale, trasferiti con precisione da file CAD 3D.

Chevrolet Fenix Camaro 1969 Interni Chevrolet Camaro Fenix Posteriore Chevrolet Camaro Felix

La carrozzeria è stata ampiamente rielaborata per garantire un adattamento perfetto e l'auto è stata montata su un telaio Roadster Shop Fast Track. Il telaio Roadster Shop della Camaro Fenix, realizzato in acciaio scatolato, è dotato di sospensioni anteriori RS Fast Track con gruppi fusi e mozzo della Chevrolet Corvette C7, barra di sterzo anteriore scanalata da 0,1016 cm con tiranti sempre C7 e pinze freno Baer a sei pistoncini con rotori da 35,56 cm su ogni angolo.

Per gestire la potenza sono stati montati cerchi HRE RS103 da 18" sull'anteriore e da 19" sul posteriore con pneumatici Michelin Pilot Sport 4 rispettivamente da 255/35 e 325/30.

Prestazioni ed eleganza

Il vano motore è stato realizzato da Driven Speed Shop e fa alloggiare un 427 LS7 V8 sovralimentato, costruito da Wegner Motorsports. Il cambio abbinato è un Tremec T56 a sei rapporti e il risultato finale è di una Chevrolet Camaro da ben 1.180 cavalli.

La carrozzeria è stata verniciata in argento con accenti di Liquid Champagne e Satin Charcoal Grey ed è stata curata da Kandy Shop Creations di Mesa, in Arizona. Questo colore crea una combinazione cromatica senza tempo ed è capace di conquistare l'attenzione anche di chi non è appassionato di auto.