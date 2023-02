Le auto elettriche per molti costruttori sono letteralmente un nuovo inizio e dunque quasi mai rimpiazzano direttamente i modelli tradizionali, specialmente in questo particolare periodo di "affiancamento". Qualche eccezione però c'è, ad esempio la Volkswagen ID.7, chiamata a prendere i posto della Passat berlina.

In questo caso, l'avvicendamento non è sancito soltanto dai tempi, ossia dall'uscita di scena di un modello e dall'arrivo dell'altro senza sovrapposizioni, ma anche da cambio della guardia nel sito produttivo, quello tedesco di Emden, dove Volkswagen ha preparato il terreno all'elettrico già da un paio d'anni e rotto il ghiaccio avviando sei mesi fa la produzione della ID.4.

Prima il Maggiolino, poi tutte le Passat

La fabbrica di Emden, nella Bassa Sassonia, sorge all'inizio degli Anni '60 per supportare quella di Wolfsburg nella produzione del Maggiolino e sfruttare l'importante porto commerciale della città in chiave export. Viene inaugurata nel 1964.

La vettura n°1 di Volkswagen, a cui si aggiungono temporaneamente il Transporter di seconda generazione (T2) e a 1500 o Typ 3, prosegue fino al 1978, quando l'ultimo Maggiolino europeo lascia le catene di montaggio per far spazio a un altro modello-chiave, la berlina media Passat, che ha iniziato a essere assemblata soltanto l'anno prima.

I maggiolini destinati all'esportazione imbarcati al porto di Emden negli Anni'60 La prima generazione di Passat in produzione dal '77

Da quel momento, Emden diventa il principale stabilimento dedicato a questo modello, e arriva a produrre per un breve lasso di tempo anche la sua cugina per il Sudamerica, la Santana. Successivamente, oltre alle classiche berlina e Variant da qui escono anche la Passat CC, modello sportivo a quattro porte poi ribattezzato semplicemente "CC", e la sua erede Arteon, anche in versione familiare denominata Shooting Brake".

Vista aerea dello stabilimento

La conversione all'elettrico

Con una forza lavoro di circa 8.000 addetti e un potenziale di 200.000 unità l'anno Emden non è la prima fabbrica in assoluto per Volkswagen, ma lo è tra quelle dedicate quasi esclusivamente a un solo modello.

L'assemblaggio delle ultime Passat berlina La Passat Variant, ultima versione prodotta a Emden

Nel 2019, quando la Casa annuncia il suo ambizioso piano di elettrificazione, Emden rientra nella lista dei primi impianti strategici destinati ad essere rinnovati e convertiti dalla produzione di modelli con motori endotermici a quelli totalmente elettrici su piattaforma MEB. La lista include, tra gli altri, anche gli impianti di Salzgitter e Dresda per veicoli completi, motori e altri componenti.

Parallelamente all'evoluzione delle linee di assemblaggio, il complesso porta anche avanti i programmi per incrementare la sostenibilità energetica, la digitalizzazione e la lotta ai rifiuti, con implemento dell'automazione, dei sistemi di trasporto intelligenti a guida autonoma e nuove postazioni di assemblaggio.

L'avvio della produzione di ID.4 nel maggio del 2022

Il processo dura circa tre anni e si conclude nella primavera del 2022, quando l'impianto inizia a produrre il secondo modello ID in ordine di lancio, vale a dire il SUV compatto ID.4, affiancando il sito di Zwickau dove questo stesso modello esce insieme alla ID.3.

Nel frattempo, la linea di produzione della Passat berlina si ferma definitivamente in attesa della sua erede designata, la prima berlina a tre volumi interamente elettrica della famiglia ID. Questa, inizialmente indicata con il nome di Aero B dato alla concept e poi battezzata ufficialmente come ID.7, inizierà a essere prodotta nell'estate del 2023.

La scheda di Emden