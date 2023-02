La BMW 3.0 CSL è la ciliegina sulla torta per i 50 anni della divisione M. Prodotta in appena 50 esemplari, è un tributo all’omonima auto che dominò il panorama del motorsport europeo negli anni ’70 insieme a leggende come Chris Amon e Niki Lauda. Dovrebbe costare 750.000 euro. Il condizionale è d'obbigo visto che la cifra non è confermata, ma il portavoce della divisione M, Martin Schleypen, sottolinea maliziosamente: "Non abbiamo nemmeno smentito la cifra, vero?".

Per spiegare la ragione di questo prezzo, che la rende la BMW di serie più costosa di tutti i tempi, la casa bavarese ha concesso ad alcuni giornalisti, tra cui Motor1.com, di dare un'occhiata alla produzione. Ecco com'è andata.

Fase 1: la verniciatura

Sembra strano, ma già la verniciatura della 3.0 CSL dà una prima idea del perché quest'auto costi così tanto. Siamo in Germania, nello stabilimento di componenti di Landshut. Qui 3.600 dipendenti producono motori elettrici, abitacoli e 500.000 parti in carbonio all'anno. È anche il reparto di verniciatura per le 200 tonalità di colore individuali di BMW. Qui vengono verniciate 14.000 serie di auto all'anno, che vengono poi inviate agli stabilimenti di Monaco, Lipsia o Regensburg.

Per la 3.0 CSL si è deciso di dipingere le tre tipiche strisce M in blu scuro, blu chiaro e rosso a mano. Ci è voluto un anno per pianificare il processo, compresa la realizzazione degli strumenti. Sono coinvolte 20 parti della carrozzeria (la maggior parte delle quali in carbonio) per ogni auto. Alcune di esse sono molto insolite. "Quando il progettista ci ha disegnato le strisce anche sull'occhiello del gancio di traino, siamo rimasti a bocca aperta - dice Koch -. Ma siamo riusciti a fare anche questo".

Ci vuole una settimana prima che un pezzo sia completamente finito Tra una mano di vernice e l'altra c'è sempre la carteggiatura

Tutte le parti interessate vengono prima dipinte dal robot in blu scuro, il colore della striscia M centrale. Poi la striscia blu scuro viene "mascherata" e vengono applicati il rosso e l'azzurro. Poi anche queste strisce vengono mascherate e il robot dipinge l'intera parte di bianco. Infine, viene applicata la vernice trasparente. In totale ci sono sette mani di vernice. In mezzo, naturalmente, c'è sempre la carteggiatura. Ci vuole una settimana prima che un pezzo sia completamente finito.

Solo quattro o cinque dipendenti in tutta la fabbrica possono eseguire la verniciatura a mano. "Alcuni dei lavori di riverniciatura si svolgono nell'ordine dei millimetri, il che è essenziale per ottenere un risultato perfetto", spiega Koch.

Solo quattro o cinque dipendenti possono eseguire la verniciatura a mano

Per assicurarsi che ciò riesca, il componente da verniciare viene fissato su un cavalletto. Accanto ad esso, l'operaio blocca una replica del componente vicino che sta per essere verniciato. Questa proviene dalla stampante 3D. A questo punto, un laser mostra esattamente come devono essere le strisce. Quindi viene applicata la lamina corrispondente in base alla marcatura laser. Ci sono fino a dieci lamine individuali per ogni componente. Poi il verniciatore stacca le lamine pretagliate esattamente sulle strisce e inizia a dipingere. Per la scritta "50" sul tetto o la scritta "M Power" sull'alettone posteriore, il carbonio viene mascherato e dipinto solo di bianco.

Il cofano da solo vale cinque cifre, dice Koch. E perché tutti i 50 esemplari della 3.0 CSL sono bianchi? Per via dei processi coinvolti, che non sarebbero stati possibili in altro modo. Inoltre, questi sono i classici colori BMW per il motorsport.

Fase 2: la produzione di carrozzeria e interni

Per vedere come le parti dipinte ad arte vengono trasformate in un'auto, bisogna trasferirsi a Moosthenning. Questo stabilimento MINI è il satellite più piccolo dello stabilimento di Dingolfing, che è il più grande di BMW in Europa. Qui 17.000 dipendenti costruiscono 245.000 auto all'anno. A Moosthenning se ne producono un po' meno, esattamente una al giorno. Trenta dipendenti assemblano qui la 3.0 CSL.

Le BMW 3.0 CSL in produzione

La produzione di una BMW di serie è suddivisa in circa 200 cicli. Qui ce ne sono esattamente otto. Un ciclo significa una giornata di lavoro per un dipendente altamente qualificato. "Un apprendistato completo come tecnico meccatronico di autoveicoli è il requisito minimo qui", dice il direttore dello stabilimento, Franz-Xaver Karl. "Ogni dipendente deve essere in grado di eseguire tutte le fasi della produzione". Inoltre, questa è una zona assolutamente priva di robot.

Qui viene assemblata la carrozzeria di base. Il telaio proviene dallo stabilimento 2.4 di Dingolfing, le parti di carrozzeria verniciate da Landshut.

Fase 3: l'assemblaggio finale

Una CSL viene spinta attraverso un piccolo passaggio coperto nel padiglione 2 dopo il completamento del quarto ciclo. Ora la trasmissione è sposata con la carrozzeria e gli assi, i freni e il cambio sono finalmente sotto il veicolo. Curiosamente, l'auto poggia su ruote finte che hanno la stessa forma delle originali.

Una BMW 3.0 CSL è pronta

Per la precisione, le grembiulature anteriori e posteriori, gli alettoni e l'ala posteriore vengono montati solo alla fine, quando l'auto è finita. Ed eccola qui, pronta per essere guidata.