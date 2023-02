Non sono molte le Case che, al pari di Hyundai, promuovono iniziative originali sulle proprie vetture, anche senza contributi statali: a febbraio si può analizzare, ad esempio, l’offerta per una compatta Hyundai i10 con motore 1.0 a benzina da 67 CV.

Con il finanziamento Super Hyundai Plus e con uno specifico voucher permuta o rottamazione, che si può richiedere dal sito ufficiale, il prezzo iniziale di 16.550 euro per una i10 Tech+ Connect Pack può scendere fino a 14.350 euro.

L’anticipo da versare è pari a 4.290 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 128,76 euro (TAN 3,90, TAEG 9,59%); la maxi rata finale è di 7.778,5 euro, e si pagano 0,10 euro per ogni chilometro in più se si superano i 15.000 km.

Vantaggi

Hyundai ha ridefinito le offerte di febbraio, calcolando uno sconto sulla i10 che non prevede contributi statali, per raggiungere i 2.200 euro di vantaggi con un voucher rottamazione. Le rate mensili sono inferiori ai 135 euro anche con le spese, mentre anticipo e maxi rata non sono particolarmente elevate.

Svantaggi

E’ necessario un usato in permuta o da rottamare; in questa offerta, poi, non sono evidenziati servizi aggiuntivi. Attenzione anche ai costi in più, dagli oneri finanziari agli eventuali accessori.

In sintesi