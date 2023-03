Il tempo passa per tutti, anche per le auto di lusso. E' così che due Bugatti Veyron - una 16.4 Coupé e una Grand Sport - hanno trascorso nove mesi nella sede Bugatti di Molsheim (in Francia) per sottoporsi a un programma di "ringiovanimento".

Il loro proprietario, un facoltoso uomo d'affari di Dubai rimasto anonimo, ha chiesto qualche aggiornamento estetico ed entrambe sono state sottoposte a una metodica ispezione tecnica da parte del team di specialisti Bugatti, che ha incluso una revisione e un controllo completo di tutti i componenti, dei sottosistemi e della trasmissione.

Terminata l'opera entrambe hanno ricevuto la certificazione Bugatti La Maison Pur Sang, che garantisce la documentazione del lavoro svolto sulle due Veyron, salvaguardandone il valore. Il cliente e il team di Dubai hanno iniziato a ideare il ringiovanimento dei modelli Veyron tre anni prima del loro arrivo a Molsheim. Ecco com'è andata.

Veyron 16.4 Coupé, metamorfosi completa

Tornata in Atelier, la Veyron Coupé 2006 è stata cambiata completamente. In origine era grigio bicolore con interni Cognac, poi è diventata blu fuori e rivestita in pelle Havanna dentro.

Com'è diventa la Veyron 16.4 Coupé

Per preparare il processo di riconfigurazione è stata completamente smontata e così gli esperti tecnici hanno ispezionato meticolosamente tutti i componenti e li hanno riportati a condizioni pari al nuovo. Insomma, come se 18 anni fossero cancellati.

Sottile reinvenzione per la Veyron Grand Sport

La Veyron Grand Sport di questa storia era stata consegnata al suo proprietario nell'Atelier Bugatti durante la celebrazione del Centenario Bugatti del 2009, in pratica era uno dei primi modelli di Veyron Grand Sport mai venduti. Nel suo caso quindi le modifiche sono state pochissime, solo il colore principale dell'abitacolo è stato cambiato: da Silk a Magnolia.

Come si restaura una Bugatti Veyron

L'esperienza de La Maison Pur Sang è stata così coinvolgente che il cliente sta già pensando a come rinvigorire altri esemplari di Veyron presenti nella sua collezione... Negli ultimi due anni, Bugatti ha consegnato 10 certificazioni La Maison Pur Sang e nei prossimi anni sono previsti molti altri progetti di restauro.