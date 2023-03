Ci capita raramente di parlare di Zenvo. La casa automobilistica danese, fondata nel 2004, ha sfornato negli anni una manciata di sportive e per quest'estate ne sta preparando un'altra: un'hypercar ibrida con motore V12 che supera i 400 km/h. Si chiama Zenvo Aurora e sarà prodotta in appena 100 esemplari.

Il 30% della produzione prevista ha già ricevuto prenotazioni e gli acquirenti potranno scegliere tra una variante Tur, una gran turismo incentrata sulla strada, e una versione Agil, con carrozzeria più aggressiva e una messa a punto incentrata sulla pista.

Utilizzerà un V12 biturbo da 6,0 litri

La Zenvo Aurora resta un mistero, ma le prime informazioni anticipano un V12 biturbo da 6,0 litri dotato di due turbocompressori elettrici. La potenza del solo motore sarebbe di circa 1.216 CV, mentre il motore elettrico del sistema ibrido porterebbe la cifra totale a circa 1.824 cavalli.

Zenvo costruirà il proprio cambio con un'unità ibrida integrata per l'Aurora e il telaio sarà composto da componenti in fibra di carbonio per la monoscocca e i sottotelai. "Quest'auto è nata dalla passione che scorre profonda nella famiglia Zenvo e si allinea perfettamente alla nostra filosofia di 'sorrisi per miglio'. Il 2023 sarà un anno davvero entusiasmante", dice Jens Sverdrup, direttore commerciale e presidente del consiglio di amministrazione di Zenvo.

L'azienda afferma che questo progetto prevede "partnership commerciali di alto profilo" ma non fa nomi. Zenvo rivelerà maggiori dettagli al riguardo in prossimità del lancio del modello, che verrà omologato in modo da poter essere venduto in tutto il mondo.

Qualche precedente

La Zenvo Aurora ci dà lo spunto per ricordare le precedenti Zenvo, a partire dalla TSR-GT, una versione più pepata della precedente TSR-S. Le modifiche includevano un alettone posteriore più lungo e dischi aerodinamici sulle ruote.

Zenvo TSR-GT Zenvo TSR-S

Il V8 da 5,8 litri con doppia sovralimentazione erogava 1.379 cavalli, consentendo una velocità massima limitata elettronicamente di 424 km/h. Zenvo ha parlato di appena tre esemplari, con consegne a partire dal terzo trimestre del 2023.