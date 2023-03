La Polestar 2 BST Edition 270 ha debuttato meno di un anno fa ponendosi al vertice della gamma della berlina elettrica svedese, con livrea dedicata e - soprattutto - potenza da vendere. Una versione speciale nel "vestito" e nella produzione, con appena 270 unità previste.

Ora per la "beast" (questo il significato di BST) sembra essere arrivato il momento di un aggiornamento, almeno stando al tweet pubblicato da Thomas Ingenlath, ceo della Casa, contenente un breve video teaser. Ma guardiamo assieme cosa c'è dentro.

Vedo e non vedo

Il video inizia con il frontale della Polestar 2 che esce dalle tenebre, mostrando la tipica firma luminosa dei proiettori. Poi ecco il primo indizio: la banda nera trasversale che attraversa il cofano. È questione di una manciata di fotogrammi, quanto basta però per notare come non si tratti di una Polestar 2 come le altre.

Poi è il turno delle ruote: grosse, in nero lucido, a calzare pneumatici Pirelli P Zero e a nascondere - senza successo - la grossa pinza gialla dell'impianto frenante. Come a dire "Ehi, qui di potenza ce n'è in abbondanza".

Potenza che sulla Polestar 2 BST Edition 270 arrivata a 476 CV, livello toccato anche dall'attuale versione Long range Dual motor con Performance Pack. Lì la coppia è di 740 Nm, lo 0-100 avviene in 4,2" e l'autonomia dichiarata arriva a 592 km.

Sulla BST potrebbero esserci modifiche per aumentare le prestazioni, assieme a quanto già visto sulla precedente versione: ammortizzatori anteriori regolabili a due vie Ohlins, nuova barra antirollio anteriore e molle più rigide del 20%.

Il frontale della prima versione della Polestar 2 BST Edition 270 Il posteriore della prima versione della Polestar 2 BST Edition 270

Non più limitata?

La grande novità della rinnovata Polestar 2 BST potrebbe però essere la produzione non più limitata a 270 unità, rendendola di fatto una versione di serie a porsi al vertice della gamma della berlina elettrica, da poco rinnovata con un restyling. Chissà. Le risposte arriveranno presto: la presentazione infatti è in programma per il 21 marzo 2023.