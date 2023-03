I raduni di auto sono un momento sempre molto importante per tutti gli appassionati. Le stagioni preferite per organizzarli sono la primavera e l'estate, complice il bel tempo e le lunghe giornate.

Panda a Pandino, l'evento annuale che riunisce tutti i possessori di Fiat Panda italiani ed europei nel comune in provincia di Cremona, torna il weekend del 17 e 18 giugno 2023, con l'obiettivo di battere il record di presenze del 2022.

Come è fatto l'evento

Per cominciare, la partecipazione a Panda a Pandino è aperta a tutti i possessori di Panda, che si tratti di una delle prime Panda 30 o una delle ultime Hybrid, una 4x4 o una 100HP, oppure di una Panda totalmente personalizzata.

Il programma dettagliato non è ancora stato rilasciato dagli organizzatori, ma l'evento avrà inizio la mattina di sabato con l'accoglienza di tutti i partecipanti nel Paese, situato a 30 km da Milano. Nel pomeriggio, poi, avrà luogo la tradizionale parata delle auto, che terminerà nella piazza principale di Pandino.

William Jonathan a Panda a Pandino 2022

Quest'anno si proverà a battere il record di presenze ottenuto nel 2022 e ci saranno diverse novità, tra cui un maggiore intrattenimento, tanta musica e ospiti (aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate nei prossimi).

Come iscriversi e partecipare

Come per l'edizione 2022, la partecipazione alla giornata di sabato 17 è libera e totalmente gratuita. Per ottenere l'accesso, invece, al parco chiuso della giornata di domenica 18 giugno con la propria Panda bisogna compilare il form sul sito ufficiale, versando una quota di partecipazione di 18 euro ad auto, indipendente dal numero di passeggeri.

In particolare, nel modulo è richiesto di inserire i propri dati personali, l'indirizzo di residenza, l'email, il numero di cellulare e le caratteristiche dell'auto (serie, anno, mese, allestimento ed eventuali particolarità). A seguito del pagamento della somma, arriverà via mail un QR Code da esibire per accedere all'evento.

Panda a Pandino 2022

William Jonathan, volto social di Panda a Pandino, ha commentato:

"Questo mega-evento non è un semplice raduno ma un’occasione per far festa mettendo insieme i supereoi di tutti i giorni che guidano un’auto tanto comune quanto speciale."

Le iscrizioni per partecipare sono già aperte.