È ufficiale. Le voci sulla scomparsa della Chevrolet Camaro risalgono ad anni fa, ma ora sono state confermate. La produzione della sesta generazione di Camaro terminerà con il model year attuale a gennaio 2024 e non non ci sono sostitute all'orizzonte.

La notizia proviene direttamente da un comunicato stampa di Chevrolet che annuncia i piani finali per la Camaro, che includono modelli Collector's Edition che saranno rivelati in un secondo momento e saranno disponibili nel corso di quest'anno.

Addio per sempre?

Nel comunicato stampa, il vicepresidente globale di Chevrolet, Scott Bell, fa questa promessa: "Mentre ci prepariamo a dire addio all'attuale generazione di Camaro, è difficile esprimere la nostra gratitudine a tutti i clienti, ai dipendenti delle catene di montaggio e agli appassionati di corse. Anche se oggi non annunciamo un successore immediato, state certi che questa non è la fine della storia della Camaro".

Come già accennato, Chevrolet offrirà almeno un modello speciale per chiudere questa era. Non si tratta di un mostro da mille cavalli omologato per le gare di accelerazione, come la Challenger Demon 170, ma di un pacchetto Collector's Edition offerto sui modelli RS e SS e, in numero limitato, per la Camaro ZL1, il modello di punta della gamma.

Non è chiaro se questo pacchetto includerà qualche aggiornamento delle prestazioni, ma Chevrolet, nel frattempo, ci mostra qualche teaser.

E se fosse elettrica?

Per quanto riguarda il futuro, le voci suggeriscono di tutto: da un nuovo SUV Camaro (che farebbe concorrenza alla Mustang Mach-E) a una berlina elettrica. Recentemente, sono persino emerse voci secondo cui General Motors potrebbe trasformare la Camaro e la Escalade in sottomarche di Chevrolet e Cadillac, offrendo una loro gamma di modelli.

Sia che la Camaro torni come SUV sportivo o come marchio a se stante, è quasi certa l'elettrificazione. Nel frattempo, in estate ne sapremo di più sul pacchetto Chevrolet Camaro Collector's Edition.