E’ arrivata nelle concessionarie la Jeep Avenger, ed è già in offerta: per il mese di marzo le proposte sono diverse, anche con acquisto online, ma ci sono due esempi in evidenza, entrambi con la formula di finanziamento Jeep Excellence.

La prima proposta riguarda la versione full electric, e sfrutta gli incentivi statali ancora disponibili. Per la Jeep Avenger in allestimento Altitude, che ha un costo di 39.900 euro, lo sconto rottamazione permette un ribasso di 5.000 euro, secondo le disposizioni di legge; senza la rottamazione, l’incentivo è di 3.000 euro.

Con lo sconto più alto, quindi, si parte da 34.900 euro, e con un anticipo di 9.860 euro le rate mensili sono 48 da 249 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,23%), che comprendono 3,50 euro di spese di incasso.

Al termine, c’è la maxi rata di 19.455,37 euro, con un limite di 60.000 km e 0,10 euro al chilometro come costo esubero, da pagare in caso di restituzione.

Volendo spendere qualcosa in meno, c’è invece la versione a benzina con il 1.2 Turbo da 100 CV, a due ruote motrici e sempre in allestimento Altitude, che ha un listino di 25.300 euro.

Qui non ci sono sconti rottamazione, e c’è anche una versione più economica, la Longitude da 23.300 euro; tuttavia, con un anticipo di 7.340 euro, le rate mensili sono contenute a 199 euro (TAN 5,95%, TAEG 7,71%), con i 3,50 euro di spese di incasso. Qui la rata finale è di 13.149,26 euro, con lo stesso limite chilometrico.

Vantaggi

Le offerte Jeep riguardano le diverse motorizzazioni della Avenger: la full electric può contare sul contributo statale, che rende piuttosto contenuta la rata mensile, mentre per la versione a benzina, sempre in allestimento Altitude, la rata non supera i 199 euro.

Svantaggi

Per il costo effettivo bisogna considerare spese fisse, oneri finanziari, eventuali accessori in più; le offerte non comprendono altri servizi aggiuntivi, come estensioni di garanzia o assicurazioni.

In sintesi

Modello (esempio) Jeep Avenger Altitude Full-Electric Promozione Jeep Excellence Scadenza 31 marzo 2023 Listino 39.900 euro Listino scontato 34.900 euro Servizi aggiuntivi Identicode, Polizza Pneumatici Plus Apertura pratica 325 euro Anticipo 9.860 euro Rate 48 rate mensili da 249 euro Spese di incasso 3,50 euro al mese, incluse nella rata TAN 5,95% TAEG 7,23% Maxi rata finale (VFG) 19.455,37 euro Limite chilometrico 60.000 km, 0,10 euro/km costo esubero Limitazioni e condizioni Incentivo di 5.000 euro a fronte della contestuale rottamazione di un veicolo omologaato in classe inferiore a Euro 5 e di proprietà da almeno 12 mesi; senza rottamazione l’incentivo è pari a 3.000 euro, fino ad esaurimento dei fondi statali.