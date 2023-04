Non sono poi molte le offerte di finanziamento nel mese di aprile che non richiedono anticipo: è quindi un'interessante eccezione la proposta di Opel per la Corsa, nella versione con motore a benzina da 75 CV.

La Corsa 1.2 con cambio a 5 velocità e in allestimento Edition viene a costare 19.950 euro, che scendono a 16.950 euro senza finanziamento, e a 13.950 euro con la formula Scelta Opel, che in questo caso non prevede anticipo.

Ci sono da pagare le 35 rate mensili da 199 euro (TAN 9,95%, TAEG 12.23%) e la rata finale di 11.353 euro, se si intende tenere l’auto, anche con un rifinanziamento. In caso di restituzione, invece, non si devono superare i 18.000 km per mantenere questi importi, altrimenti c’è un sovrapprezzo di 1 centesimo per chilometro in eccedenza.

Vantaggi

Quello che Opel sottolinea in questa promozione è il fatto di poter avere “tutto e subito”: per questa Corsa infatti non c’è bisogno di anticipo, così come di un usato da rottamare con particolari caratteristiche. Lo sconto di 6.000 euro è piuttosto alto, in assenza di ecoincentivi, mentre la rata si limita a 199 euro, spese incluse.

Svantaggi

Ci sono alcuni svantaggi: i tassi di interesse alti, con un TAEG che supera il 12%, l’assenza di servizi aggiuntivi nell’esempio, e la presenza di spese e oneri finanziari in aggiunta agli importi indicati.

In sintesi