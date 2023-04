Il prossimo 15 aprile sarà il giorno Lancia, in cui sarà presentata una nuova concept firmata dalla Casa italiana. Come anticipato nelle scorse settimane, si chiamerà Emozione Pu+Ra e avrà funzione di "manifesto del marchio per i prossimi 10 anni".

Non dobbiamo quindi aspettarci di vedere la nuova Ypsilon, bensì una base stilistica anticipatrice delle linee dei prossimi prodotti. Per quanto riguarda gli interni, la Casa ha pubblicato oggi sui propri canali una foto con alcuni dettagli, ecco tutto quello che si può vedere.

Cruscotto futuristico

Analizzando nel dettaglio la foto degli interni della concept pubblicata sul sito ufficiale del Brand, il primo dettaglio a colpire è sicuramente il selettore della marcia del cambio automatico. Sviluppato verticalmente sul tunnel centrale, ingloba i classici tasti P, R, N, D e la nuova "B" per le funzioni rigenerative del powertrain elettrico.

Lancia Emozione Pu+Ra, il dettaglio del cambio

Come comunicato da Lancia, l'obiettivo di questo nuovo design è quello di ricreare gli interni e l’atmosfera delle abitazioni italiane. Per farlo, i progettisti hanno pensato di ricorrere all'uso di forme geometriche tradizionali.

Il teaser degli interni del concept Lancia

Per esempio per il nuovo tavolino centrale (che potete vedere in copertina) hanno scelto un design rotondo, con l'obiettivo di reinventare una zona utile ad appoggiare oggetti. Allo stesso tempo, per il colore della moquette e del tessuto dei sedili hanno scelto un ocra chiaro, tipico dei divani "di una volta".

E parlando proprio di quest'ultimi, su uno dei fianchetti si può notare la scritta Cassina, a ricordare che si tratta di veri e propri oggetti di design ideati in collaborazione con lo storico produttore di poltrone da salotto.

Sarà elettrica

La Lancia Emozione Pu+Ra sarà l'esercizio di stile che avrà il compito di guidare la Casa verso la mobilità elettrica. Non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo un possibile arrivo sul mercato dell'auto che vedremo e nemmeno riguardo il suo powertrain e la base telaistica, è probabile però che si tratterà della STLA di Stellantis.

Lancia, il teaser della concept Emozione Pu+Ra

Luca Napolitano, CEO di Lancia, ha commentato: