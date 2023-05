Ormai è da tempo che mensilmente si aggiornono le promozioni siglate Progetto Valore Volkswagen: anche a maggio, ad esempio, c’è un’offerta sulla Volkswagen Golf con il motore 1.0 a tre cilindri mild hybrid.

La promozione in evidenza, sempre con la formula di anticipo, mini rate, maxi rata finale e possibilità di sostituzione, restituzione o riscatto, riguarda la Volkswagen Golf 8 1.0 eTSI EVO 110 CV in allestimento Life e con cambio DSG.

Il listino iniziale viene ridotto di 2.318 euro, partendo quindi da 29.782 euro, grazie al contributo di Casa e concessionarie. Con un anticipo di 6.450 euro, le rate mensili sono 35 da 279 euro (TAN 7,49%, TAEG 8,67%), mentre la rata finale ammonta a 18.677,70 euro.

Il limite di percorrenza massima per non pagare il costo esubero di 0,07 euro al chilometro, in caso di sostituzione o restituzione, è di 45.000 km. Non c’è obbligo di rottamazione, e nel prezzo è compresa un’estensione di garanzia di due anni, oppure 80.000 km totali.

Vantaggi

L’offerta di Volkswagen sulla Golf 8 ricalca quella dei mesi precedenti: nonostante l’assenza di ecoincentivi statali, ci sono comunque oltre 2.300 euro di sconto iniziale senza rottamazione, le rate sono di poco superiori ai 280 euro al mese con i costi mensili, e ci sono quattro anni di garanzia.

Volkswagen permette anche uno sconto sui piani di manutenzione prepagata, e l’allestimento comprende alcuni accessori interessanti, come la tecnologia keyless, il digital cockpit e i fari a LED.

Svantaggi

Senza ecoincentivi lo sconto senza una vettura in permuta non è troppo alto, mentre l’anticipo è in proporzione piuttosto consistente.

In sintesi