Passano gli anni, ma la Ford Kuga continua ad essere tra i SUV più apprezzati in Italia, soprattutto nelle versioni full hybrid e ibride plug-in a benzina.

Ora, la gamma si allarga ulteriormente con la Graphite Tech Edition, un’edizione speciale che combina una serie di modifiche estetiche con una dotazione di serie ancora più ricca.

Iniezione di stile

A caratterizzare la Graphite Tech Edition è soprattutto la colorazione Grey Matter dedicata esclusivamente a questa edizione speciale. La tinta è in contrasto coi cerchi in lega da 19” in nero lucido ed è abbinabile anche al pacchetto Styling ST-Line, che comprende spoiler maggiorato, pinze dei freni verniciate di rosso e pedaliera in alluminio.

Ford Kuga Graphite Tech Edition

Resta sempre disponibile anche il Black Package, che include le finiture nere per il tetto, le calotte degli specchietti in nero lucido, spoiler e prese d’aria specifiche nel frontale, oltre ai cerchi in lega neri da 20”.

Assistenti alla guida al completo

Al di là dell’estetica, la Kuga Graphite Tech Edition può contare sul Technology Pack di serie che comprende i fari LED adattivi e predittivi in grado di limitare automaticamente l’abbagliamento degli altri utenti della strada. Inoltre, nel pacchetto c’è anche l’head-up display che proietta di fronte al guidatore informazioni come la velocità e le indicazioni del navigatore.

Ford Kuga Graphite Tech Edition

Infine, per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, la Ford è equipaggiata di serie col Kuga Co-Pilot Pack. Il SUV crossover, quindi, è dotato di cruise control adattativo, riconoscimento dei segnali stradali, monitoraggio dell’attenzione del conducente, Blind Spot Information System, Active Park Assist e telecamere anteriore e posteriore.

Già ordinabile in tutte le concessionarie, i primi esemplari di Graphite Tech Edition arriveranno a giugno. L’unica motorizzazione disponibile è la 2.5 full hybrid a benzina (sia a trazione anteriore che integrale) da 190 CV con cambio automatico CVT.