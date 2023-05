Proseguono le offerte di Toyota sulle vetture della propria gamma anche per il mese di maggio: con il WeHybrid Bonus, anche una full hybrid come la Toyota Corolla berlina può essere finanziata con uno sconto fino a 5.500 euro, in caso di rottamazione.

Lo sconto viene offerto dalla Casa, e richiede in particolare la permuta o la rottamazione di un autoveicolo di proprietà da almeno 5 anni. In questo modo, una Toyota Corolla 1.8 Hybrid in versione Active, il cui listino è di 33.300 euro, viene a costare 29.300 euro.

Versando un anticipo di 9.200 euro, le rate mensili ammontano a 238,90 euro (TAN 8,49%, TAEG 9,87%), mentre la rata finale è pari a 15.832,50 euro, per un massimo di 15.000 km l’anno.

L’offerta non prevede direttamente altri servizi inclusi, sebbene sia possibile scegliere assicurazioni, garanzia o manutenzione; in realtà, la garanzia Toyota Relax Plus prevede a determinate condizioni l’estensione fino a 15 anni.

Vantaggi

Non ci sono ecoincentivi per le full hybrid, ma Toyota mantiene la buona abitudine di assegnare sconti con permuta o rottamazione, che sulla Corolla a 5 porte possono arrivare fino a 5.500 euro, che non sono pochi, considerando il periodo. Piuttosto bassa anche la rata mensile, e l’assenza di servizi in questi importi è compensata con i vantaggi sulla garanzia.

Svantaggi

Occorre comunque un’auto usata da consegnare; se il suo valore è zero, l’anticipo di 9.200 euro è interamente da pagare.

In sintesi