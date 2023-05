Continuano le promozioni Idea Ford su tutta la gamma della Casa tedesca, e anche per il mese di maggio la Ford Kuga può essere acquistata con un finanziamento che prevede anticipo, mini rate mensili e maxi rata finale. La novità sta soprattutto nei tassi di interesse, sensibilmente più bassi rispetto ai mesi precedenti.

Per una Ford Kuga St-Line con il 2.5 benzina ibrido plug-in da 200 CV, a trazione anteriore, il listino di 44.500 euro scende a 37.750 euro grazie a due tipi di sconto: 4.750 euro di vantaggio Ford e 2.000 euro di ecoincentivi statali.

Si versa un anticipo di 3.800 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 324,82 euro (TAN 2,95%, TAEG 3,75%). Al termine, la maxi rata ammonta a 25.365 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,20 euro come costo esubero in caso di restituzione o sostituzione.

Vantaggi

Ford, grazie all’apporto degli ecoincentivi, riesce a ridurre fino a 6.750 euro sul listino della Kuga ibrida plug-in, mantenendo non troppo alti i valori di anticipo e rate mensile.

Da notare i tassi di interesse più bassi del solito, con il TAN inferiore al 3% e soprattutto il TAEG -tasso annuale effettivo globale a 3,75%.

Svantaggi

Anche se la versione proposta ha un buon numero di accessori, non ci sono servizi in aggiunta nell’esempio. I 5 euro al mese di spese di incasso mensili sono tra i più alti del periodo.

In sintesi