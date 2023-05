Anche nel mese di maggio, la Lancia Ypsilon è proposta in offerta su tutti gli allestimenti: vediamo ad esempio come è impostata la promozione Lancia Più sulla 1.0 FireFly mild hybrid in allestimento Gold.

Il prezzo di partenza di 19.000 euro può scendere a 16.800 euro senza finanziamento, o fino a 15.000 euro con il finanziamento, sempre con la consegna di un’auto da rottamare. Con un anticipo di 2.997 euro, le rate mensili sono 35 da 189 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,35%), spese di incasso incluse.

La maxi rata finale ammonta a 8.782 euro, per un massimo di 30.000 km e 0,10 euro di costo esubero, in caso di restituzione o sostituzione. L’importo comprende anche l’assicurazione pneumatici e la polizza cristalli.

Vantaggi

Il prezzo di partenza di una Ypsilon riesce a mantenersi piuttosto contenuto, e con 4.000 euro di sconto rottamazione è ancora più basso: in questo modo, anticipo e rata mensile sono davvero da utilitaria. La rata di 189 euro al mese, poi, comprende anche le spese di incasso e un paio di servizi; in più, acquistando online dal sito Lancia, ci sono due anni di estensione di garanzia in più.

Svantaggi

Il TAEG supera il 10%, e bisogna aggiungere i costi fissi e gli oneri finanziari.

In sintesi