L’Ecobonus statale non è più disponibile da tempo per le vetture non elettriche o ibride plug-in, ma le Case propongono ugualmente sconti speciali in caso di rottamazione: ad esempio Mazda offre su Mazda3 2.250 euro di Ecobonus.

Per la Mazda3 5 porte 2.0 M-Hybrid da 122 CV in allestimento Executive, l’importo totale di 27.870 euro scende a 25.620 euro; con un anticipo di 8.050 euro, si pagano quindi 36 rate mensili da 228,56 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,73%).

Al termine c’è una maxi rata da 13.098,9 euro, per un massimo di 15.000 km annui e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più, in caso di sostituzione o restituzione.

Non sono previsti servizi specifici nell’esempio, anche se un vantaggio specifico c'è: Mazda garantisce i propri veicoli per 6 anni o 150.000 km.

Vantaggi

Non c’è il bonus statale, ma nonostante questo l’Ecobonus Mazda consente di risparmiare subito 2.250 euro in caso di rottamazione su una Mazda3 ibrida da 122 CV.

Anche la rata mensile si mantiene inferiore ai 240 euro, includendo le spese mensili, ed è un bel vantaggio avere sei anni di garanzia su un finanziamento di tre.

Svantaggi

Non ci sono altri servizi inclusi nell’esempio, e l’allestimento base fa pensare a un aumento di prezzo per accessori in più, oltre agli oneri finanziari.

In sintesi