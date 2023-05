Le offerte che Mercedes propone nelle comunicazioni ufficiali sono spesso superiori al classico mese di durata: ne è un esempio il leasing con maxi rata MyDrivePass, applicabile ad esempio sulla Classe A ibrida plug-in fino al 30 giugno.

Per la Mercedes Classe A 250e automatica, in allestimento Advanced Plus Progressive, il prezzo di partenza è di 46.850 euro; con 9.900 euro di anticipo, sostituibili con una permuta, si pagano poi 35 canoni da 299 euro al mese (TAN 4,90%, TAEG 5,49%).

La maxi rata finale ammonta a 31.517 euro, per un massimo di 60.000 km. Molto spesso, per questo genere di offerte, si preferisce comunque la sostituzione al riscatto.

L’importo comprende anche gli pneumatici invernali, mentre, una volta fatto l'ordine, l’immatricolazione della vettura deve avvenire entro il 31 dicembre.

Vantaggi

La formula che Mercedes prevede per questa Classe A è quella tipica del leasing per privati, quindi IVA compresa, e riesce a mantenere la rata mensile piuttosto contenuta. C’è tempo fino a giugno per l’adesione, con tassi abbastanza convenienti per il periodo.

Svantaggi

A differenza di altre offerte di noleggio a lungo termine, in questo esempio non sono inclusi molti servizi.

In sintesi