L'arrivo dell'estate porta novità per le Audi A6 e A7 Sportback. Un aggiornamento che dà vita ai model year 2024, caratterizzati da leggere modifiche esterne e un ripensamento dei listini, con equipaggiamenti rinnovati.

Per entrambe gli ordini si apriranno nel corso di giugno 2023, con prezzi ancora da comunicare.

Audi A6 e Audi A7, le novità

Partiamo dagli esterni. Per la gamma dell'Audi A6 (berlina e station) e per la A7 Sportback il model year 2024 porta in dota la nuova griglia single frame con disegno a nido d'ape, in nero opaco contornata da una cornice cromata per le versioni entry level, mentre le altre si caratterizzano per il profilo in cromo scuro opaco. Nuovi sono anche i disegni per prese d'aria, estrattore e cerchi in lega da 19".

Audi A6 Avant 2024

Per le più sportive S6 ed S7 invece il single frame prevede con inserti look alluminio, prese d'aria laterali più grandi con differenti trattamenti per A6 berlina e Avant. Nuova è anche la gamma colori carrozzeria, con scelta tra 12 differenti tinte.

Gli interni di Audi A6 e A7 si evolvono invece con il pacchetto S line, con il nero a dominare buona parte dei rivestimenti come sedili (in pelle e microfibra Dinamica), plancia, cielo del tetto, volante (in pelle) e paddle del cambio.

Audi A7 Sportback 2024

Più ricche

Per quanto riguarda la dotazione di serie Audi A6 e A7 Sportback prevedono luci LED con nuova firma luminosa, sistema di riconoscimento della segnaletica stradale e strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus, con monitor HD da 12,3".