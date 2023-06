Nel lontano 2019 il suo "papà" aveva detto che avrebbe potuto ancora migliorare, era solo questione di tempo. Così è stato: la Koenigsegg Regera ha limato qualche secondo nel compiere il passaggio 0-400 km/h-0, riportandosi a casa il record.

Se infatti nel 2019 la megacar svedese aveva fatto segnare 31,4” il 2023 l'ha vista abbattere - e non di poco - la barriera dei 30" fermando il cronometro a 28.81". Tempo sufficiente per battere la Rimac Nevera e i suoi 29,94".

Il record

E dire che la Koenigsegg Regera ha ormai qualche anno sulle spalle e non viene più prodotta. Ma i suoi 1.500 CV e 2.000 Nm di coppia non passano mai di moda e a 7 anni di distanza sono capaci di conquistare record.

Un record quello della megacar svedese che l'ha vista passare da 0 a 400 km/h in 20,68", praticamente 2" in meno rispetto a quanto fatto registrare nel 2019, decelerando poi fino a 0 in 8.13", praticamente mezzo secondo in meno. Il tutto naturalmente con dotazione di serie, senza quindi modifiche al powertrain o all'impianto frenante. Era tutta una questione di pista insomma, come sottolineato ai tempi da Christian von Koenigsegg.

Ora tra gli appassionati c'è già chi chiede di ripetere i test con una Jesko, la punta di diamante della produzione della Casa svedese, la quale mira a portarsi a casa un record ancora più ambito: quello di auto più veloce del mondo.

Oltre le hypercar

Battezzata "megacar" (come le altre vetture della Casa) per la sua potenza complessiva superiore a 1 MW (megaWatt) la Koenigsegg Regera è mossa da un powertrain ibrido plug-in da 1.500 CV e 2.000 Nm di coppia ottenuti dall'unione di un V8 biturbo 5 litri da 820 kW (1.115 CV) e tre elettrici da 525 kW in totale. Uno è sistemato a fianco del V8, gli altri due invece sono sistemati accoppiati all'asse posteriore. Ad alimentarci ci pensa una batteria da LFP da 4,5 kWh.