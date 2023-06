La Toyota GR86 Trueno Edition e la Toyota Supra 45th Anniversary Edition sono state presentate poche ore fa. Si tratta di due edizioni speciali limitate delle sportive giapponesi, dedicate a celebrare la storia dei modelli e della casa, ma non solo.

La prima, infatti, fa l'occhiolino alla AE86 protagonista dell'iconico anime Initial-D (diventato celebre anche in Italia negli ultimi anni), la seconda invece si ispira (seppur senza dichiararlo) alla Supra arancione più famosa al mondo. Ecco tutti i dettagli.

Una Supra arancione

Iniziando dalla più grande, il nuovo allestimento 45th Anniversary Edition della Toyota Supra rende omaggio alla storia ultra-decennale del modello e, più specificamente, alla quarta generazione della sportiva, conosciuta nel mondo come Mk IV.

La verniciatura Mikan Blast, che in giapponese significa "arancia", è infatti un sottile richiamo al Plasma Orange della fine degli anni '90 e, sebbene Toyota non lo abbia pubblicamente ammesso, i designer si sono probabilmente ispirati Supra di Paul Walker in Fast and Furious per la sua realizzazione.

Toyota Supra 45th Anniversary Edition

A livello estetico, questa speciale Supra è stata equipaggiata con esclusivi cerchi in lega neri da 19 pollici, abbinati a un pacchetto di grafiche nere posizionate lungo i pannelli delle portiere e a un inedito spoiler posteriore regolabile, verniciato in nero lucido. Quest'ultimo è un ulteriore sottile richiamo a quello montato proprio sulla Mk IV, anche se con dimensioni nettamente inferiori.

Una GR86 da fumetto

Passando alla seconda, la Toyota GR86 Trueno Edition è stata ideata per rendere omaggio all'originale Toyota Sprinter Trueno, meglio conosciuta come AE86, un'auto resa famosa negli anni grazie al suo ruolo di protagonista nell'anime giapponese Initial D.

Questa speciale GR86 per l'occasione è stata dotata di nuovi cerchi in lega da 18 pollici dedicati, di un badge "Trueno" sui paraurti e di un pacchetto di grafiche dedicate nere opache, posizionate sui pannelli delle porte e abbinate all'immancabile cofano anteriore sempre nero opaco.

A differenza della Supra, però, la piccola sportiva con motore boxer è stata equipaggiata anche con alcuni upgrade tecnici. La casa infatti ha sfruttato l'occasione per presentare, per la prima volta, il Performance Pack, un pacchetto composto da nuovi ammortizzatori Sachs, da freni Brembo potenziati (dalle dimensioni non specificate) e da alcuni altri piccoli accorgimenti.

Toyota GR86 Trueno Edition

Ma non solo. Come avevamo anticipato pochi giorni fa per la Subaru BRZ, la casa in occasione di questo piccolo upgrade del modello ha colto l'occasione per presentare anche il nuovo pacchetto Active Safety Suite, che comprende la frenata automatica di emergenza, il cruise control adattivo, l'avviso di mantenimento dalla corsia e gli abbaglianti automatici.

Edizioni limitate

Come anticipato, sia la Toyota Supra 45th Anniversary Edition che la GR86 Trueno Edition saranno due versioni estremamente limitate. Non è chiaro se arriveranno mai anche in Europa, quel che è certo però è che ne saranno prodotti rispettivamente 900 e 860 esemplari (due numeri non scelti certamente a caso), ordinabili a partire dal prossimo inverno negli Stati Uniti con prezzi non ancora dichiarati.