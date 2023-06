Lunghezza: 4.170 mm

Larghezza: 1.755 mm

Altezza: 1.595 mm

Passo: 2.500 mm

Bagagliaio: min 375/302 litri - max 1.120/1.047 litri

Suzuki è uno dei marchi che hanno esplorato più a fondo il segmento dei B-SUV, in cui propone ben due modelli con misure e attitudini differenti. La Suzuki Vitara, che ha rispolverato il nome storico del celebre fuoristrada arrivato negli Anni '80, è la proposta più compatta e accessibile, convocazione da piccola familiare ma anche urbana.

L'ultima novità è arrivata nel 2022, quattro anni dopo il leggero restyling di metà carriera, quando la gamma, già composta da motorizzazioni elettrificate, si è arricchita con un nuovo ibrido a 48 V.

Suzuki Vitara, le dimensioni

La lunghezza della Suzuki Vitara è di 4,17 metri esatti (4.170 mm), 4,19 con gli allestimenti più vistosi. Sono circa 13 cm meno della S-Cross, rispetto alla qualche ha anche il passo, ossia la distanza tra il centro delle ruote anteriori e posteriori, più corto di 100 mm, 2.500 contro 2.600 mm, e di conseguenza anche sbalzi ancor più contenuti. La larghezza, 1.775 mm, è appena 10 mm inferiore a quella della S-Cross. L'altezza massima invece è maggiore sempre di 10 mm, 1.595 mm, a sostegno di linee un po' più da fuoristrada.

Suzuki Vitara Full Hybrid

La Casa non dichiara differenze nelle misure tra le varianti a 2 o 4 ruote motrici, nemmeno nell'altezza da terra, che è di 175 mm esattamente come per la S-Cross. Grazie al passo e agli sbalzi più corti, le sue performance fuoristrada sono potenzialmente ancora migliori.

Suzuki Vitara Full Hybrid

Suzuki Vitara, bagagliaio e abitabilità

Il bagagliaio della Suzuki Vitara offre un massimo di 375 litri sul modello mild hybrid a 48 Volt che sfrutta il vano di carico, con piano regolabile fino in fondo. La massima capienza è di 1.120 litri, ben sfruttabili grazie allo schienale frazionato. Sulla versione full hybrid a 140 V, che ha il doppio fondo più ingombro, il volume utile si riduce invece a 302/1.047 litri.

I cm in meno di passo naturalmente le rendono un po' meno generosa della S-Cross quanto a spazio interno, ma la carrozzeria di Vitara ha un po' più di sviluppo in verticale e quindi concede in altezza una parte di quello che si perde nella distanza tra le file.

Suzuki Vitara full Hybrid, i sedili posteriori Suzuki Vitara full Hybrid, il bagagliaio

Suzuki Vitara offre due motorizzazioni ibride: alla base c'è la versione 1.4 turbo BoosterJet da 129 CV abbinata al sistema mild hybrid a 48 Volt, "leggero" e poco costoso, che dà una mano ai consumi. Nel marzo del 2022 è invece arrivata la seconda versione, quella con sistema ibrido a 140 V.

Entrambi sono disponibili a trazione anteriore o integrale con sistema AllGrip, ma mentre la prima offre unicamente il cambio manuale a sei marce, la seconda è esclusivamente automatica e sempre con sei rapporti.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trasmissione 1.4 Hybrid 48V 129 CV Benzina/elettrico Anteriore o integrale, cambio manuale 1.5 Hybrid 140V 114 CV Benzina/elettrico Anteriore o integrale, cambio automatico

Suzuki Vitara, le concorrenti con misure simili

