Volete uno degli ultimi fuoristrada veri, con powetrain ibrido plug-in, interni personalizzati e un'estetica unica nel suo genere? Il tuner italiano Militem ha la soluzione che fa per voi.

Si chiama Ferox-E e unisce quanto di già visto sulla versione tradizionale della Jeep Wrangler a dettagli unici per l'abitacolo e la carrozzeria, mantenendo la meccanica tradizionale. Ecco tutti i dettagli.

Una Wrangler senza precedenti

Il Militem Ferox-E, al maschile come vuole l'azienda, non è altro che una Jeep Wrangler in versione 4XE fortemente personalizzata. Iniziando con le modifiche meccaniche, prima di tutto le sospensioni sono state completamente riprogettate e dotate di nuovi ammortizzatori regolabili, di barre di torsione maggiorate e ammortizzatori di sterzo.

In fase d'acquisto il cliente più esigente può scegliere tra due pacchetti speciali da abbinare al già ricco allestimento di serie. Il primo prevede un kit di rialzo di ulteriori 5 cm, abbinato a sua volta a nuovi cerchi in lega da 20 pollici, il secondo invece prevede solo dei cerchi più grandi da 22 pollici con pneumatici sportivi in formato 305/45.

Militem Ferox-E

Estetica personalizzata

A livello estetico, il Militem Ferox-E si distingue dalla "normale" Jeep Wrangler 4XE per il paraurti anteriore completamente diverso, per la finitura opaca della griglia e per i paraurti modificati dotati di dettagli in nero lucido.

Per quanto riguarda gli interni, infine, i designer dell'azienda hanno pensato di ricoprire quasi tutti i componenti di vera pelle, inclusi il cruscotto, il quadro strumenti, il cambio e il volante, abbinando questo pregiato materiale a finiture in fibra di carbonio sui pannelli delle porte e nel bagagliaio.

Il Militem Ferox-E è disponibile con hard top in tinta con la carrozzeria, modulare a 3 elementi per facilitarne la rimozione, oppure con il soft top con apertura e chiusura elettrica, corredato di finestrini posteriori rimovibili. Può essere acquistato con prezzi a partire da 112.763 euro, IVA inclusa, con garanzia europea completa di 36 mesi o 100.000 km.