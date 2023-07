Ci sono offerte che permettono di ottenere uno sconto con rottamazione, ma a carico della Casa, senza bonus statali: per Mazda, ad esempio, sono disponibili sulla CX-30 3.000 euro di Summer Bonus, con l’adesione al finanziamento Mazda Advantage.

Il prezzo della Mazda CX-30 con il motore Mild hybrid Skyactiv-G 2.0 122 CV, cambio meccanico a 6 marce e in allestimento Prime Line, è di 27.850 euro; lo sconto di 3.000 euro porta il prezzo di partenza a 24.850 euro.

L’anticipo è di 8.470 euro, mentre le rate mensili sono 36 da 198,99 euro (TAN 6,99%, TAEG 8,80%). Si termina con la maxi rata di 12.811 euro, rifinanziabile; se si restituisce o sostituisce l’auto, si pagano 0,10 euro per chilometro in eccedenza rispetto al limite di 15.000 km l’anno, 45.000 in totale.

Nell’esempio, non ci sono servizi inclusi nel finanziamento, ma bisogna considerare che dal 1 aprile tutte la gamma Mazda dispone di una garanzia di 6 anni o 150.000 km.

Vantaggi

Mazda offre sulla CX-30 un Summer Bonus di 3.000 euro con rottamazione, che consente di mantenere la rata mensile di poco superiore ai 200 euro, spese incluse. Un valore aggiunto è anche la garanzia di 6 anni.

Svantaggi

Per aderire all’offerta, occorre una vettura da rottamare, con il versamento totale dell’anticipo.

In sintesi