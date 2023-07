Nel mese di luglio, tutte le Lancia Ypsilon sono in offerta: guardando ad esempio l’allestimento Silver alla base della gamma, viene proposto uno sconto rottamazione della Casa pari a 3.650 euro. Questi gli importi nel dettaglio.

La Lancia Ypsilon con il 1.0 FireFly 70 CV mild hybrid ha un listino di 17.100 euro, che con finanziamento e rottamazione scende fino a 13.450 euro. Con un anticipo di 2.463 euro, si pagano 47 rate mensili da 159 euro (TAN 7,99%, TAEG 10,24%), valore che comprende le spese di incasso rata di 3.5 euro al mese.

La maxi rata finale è di 7.051 euro, per un massimo di 40.000 km e 0,1 euro al chilometro come costo esubero, in caso di restituzione o sostituzione. Negli esempi, non sono indicati servizi aggiuntivi.

Vantaggi

Lancia propone le Ypsilon a prezzi molto interessanti: 3.650 euro di sconto sono parecchi in rapporto al prezzo iniziale, con un listino di partenza da utilitaria, mentre le rate mensili da 159 euro includono anche le spese di incasso.

Svantaggi

Peccato per l’assenza di qualche esempio di servizio che si può includere nella rata, anche solo per farsi un’idea dei costi. Per questa offerta, è necessaria un’auto da rottamare.

In sintesi