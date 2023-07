Proseguono i test sul restyling della Hyundai Tucson. Il SUV coreano si prepara a ricevere un primo aggiornamento nel corso del 2024, che cambierà in buona parte l’estetica e – probabilmente – gli interni.

Dopo il primo avvistamento di alcune settimane fa, ecco le nuove foto spia che ritraggono la Hyundai al lavoro in una veste totalmente camuffata.

Restyling di sostanza

Nonostante il look del modello attuale sia ancora piuttosto moderno e alla moda, le pesanti mimetizzazioni fanno capire che la Tucson sarà profondamente rinnovata nell’estetica. Partendo dal frontale, si riesce a intravedere una calandra leggermente ridotta nelle dimensioni, ma sempre impreziosita dalle luci Parametric Jewel.

Hyundai Tucson restyling, le nuove foto spia

Meno variazioni, invece, per la mascherina inferiore, che appare delle stesse proporzioni del modello attualmente in concessionaria. Teli e camuffature proseguono nella zona posteriore, tanto che è impossibile vedere eventuali modifiche al paraurti o alle luci LED.

Hyundai Tucson restyling, le nuove foto spia

Insieme alla carrozzeria, è probabile che Hyundai riveda parte della strumentazione di bordo aggiornando l’infotainment e il quadro strumenti, oltre a presentare nuovi rivestimenti per plancia e sedili.

Motori verso la conferma

Trattandosi di un restyling ad appena tre anni dal lancio, non ci aspettiamo grandi rinnovamenti nella gamma di motorizzazioni. La Tucson dovrebbe continuare a essere proposta con le varianti mild hybrid a benzina da 150 CV e diesel da 136 CV. La variante a gasolio non elettrificata da 116 CV potrebbe effettivamente abbandonare il listino, mentre le versioni più indicate a ricevere un ritocco potrebbero essere la full hybrid e l’ibrida plug-in.

Hyundai Tucson, gli interni del modello attuale

Queste ultime due, infatti, sono tra le declinazioni più vendute della Hyundai e potrebbero diventare ancora più potenti ed efficienti aumentando così i valori attuali rispettivamente di 230 CV e 265 CV. Contiamo di avere maggiori informazioni nei prossimi mesi.