Il legame tra Alfa Romeo e Forze dell'Ordine è forte e dura da decenni, con numerose auto del Biscione a vestire la divisa di Polizia e Carabinieri. Il legame si prepara a rinnovarsi con l'Alfa Romeo Tonale, pronta a entrare a fare parte delle Pantere (le auto della Polizia). Notizia già resa nota a novembre 2022, con la pubblicazione dell'ordine da parte del Consip (Concessionaria Servizi Informativi Pubblici).

Oggi arrivano le prime foto della Tonale con la classica livrea bianca e blu, pubblicate sul forum FiammeBlu.

Pantera ibrida

Esattamente come la versione in uso ai Carabinieri anche l'Alfa Romeo Tonale della Polizia vista sul sito FiammeBlu.it sarà mossa dal 1.5 "middle hybrid" da 160 CV, abbinato alla trazione anteriore e al cambio automatico 7 rapporti.

Alfa Romeo Tonale Polizia, la fiancata

Non sono mai state pubblicate le specifiche degli allestimenti speciali riservate al SUV in bianco e azzurro, ma è facile immaginare una dotazione classica comprensiva lampeggianti LED, vari scomparti interni e computer per collegarsi alla centrale operativa. Più che probaible anche la presenza di un qualche tipo di blindatura.

La meccanica

Parlando di specifiche tecniche sotto il cofano dell'Alfa Romeo Tonale della Polizia si trova il 1.5 4 cilindri turbo a geometria variabile unito ad un’unità elettrica a 48V, alimentato da una batteria da 0,77 kWh con motore elettrico integrato all’interno del cambio.

Alfa Romeo Tonale Polizia, il posteriore

Powertrain che abbiamo battezzato "middle hybrid" perché rispetto a un classico mild hybrid può muovere la Tonale in modalità 100% elettrica per una manciata di chilometri. La potenza totale è di 160 CV con coppia di 240 Nm, per un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8,8" e velocità massima di 210 km/h.