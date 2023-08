Si avvicina uno weekend più caldi dell'estate. Non si parla tanto di temperature (anche se saliranno gradualmente nei prossimi giorni), ma di traffico sulla rete autostradale.

Il secondo fine settimana di agosto vedrà in viaggio tantissimi italiani, pronti a godersi le meritate ferie. Che sia montagna o mare, per pianificare il viaggio nel migliore dei modi può tornare utile dare uno sguardo alle previsioni per il traffico. Eccole nel dettaglio.

Previsioni del traffico sabato 12 agosto 2023

Nelle previsioni di Autostrade per l'Italia, sabato 12 si prospetta critico, con bollino rosso alla mattina e alla sera in direzione delle principali località turistiche. La situazione tornerà alla normalità verso sera, con traffico perlopiù regolare dopo il tramonto.

Chi ritorna a casa, invece, deve aspettarsi code e rallentamenti soprattutto nel pomeriggio (bollino rosso), dopo una mattina da bollino giallo.

Previsioni del traffico domenica 13 agosto 2023

Bollino rosso anche per la mattina di domenica, sia per chi parte per le vacanze sia per chi fa ritorno in città. La criticità rientrerà progressivamente nel pomeriggio (bollino giallo), mentre alla sera è previsto traffico scorrevole.

Le previsioni meteo

La presenza sempre più forte dell'Anticiclone Africano porterà ad un aumento delle temperature nel fine settimana su tutto il Paese, soprattutto domenica 13 al Centro-Nord. Il tempo sarà generalmente stabile su tutta la Penisola, tranne qualche temporale localizzato sulle Alpi.

Traffico, i consigli per rimanere informati

Ricordiamo che sugli oltre 1.400 km di tratte autostradali è attivo il sistema SICVe (erede del Tutor) per il monitoraggio della velocità media. Saranno accesi anche numerosi autovelox, la loro posizione è consultabile sul sito della Polizia di Stato o su app come Google Maps possibile trovare un elenco dei cantieri attivi durante l’estate.

Come sempre la raccomandazione è quella di prestare sempre la massima attenzione mentre si guida e di partire con l'auto messa a posto. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di effettuare un check-up o meglio un tagliando, per assicurarsi che ogni cosa funzioni a dovere.

Per quanto riguarda i rifornimenti di carburante - i cui prezzi continuano a salire - dal primo agosto ogni stazione di servizio mostra un cartello con i prezzi medi, così da poter scegliere il distributore più conveniente.

Una volta per strada poi ci sono numerosi modi per conoscere in tempo reale le condizioni del traffico: