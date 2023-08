Continuano in agosto gli esempi della formula Progetto Valore Volkswagen, con anticipo, mini rate e maxi rata finale, sempre con alcune varianti: ad esempio, sulla Volkswagen Tiguan a benzina ci sono sconto iniziale, piccole rate e 4 anni di garanzia.

L’esempio sulla Volkswagen Tiguan 1.5 TSI da 130 CV in allestimento Life prevede uno sconto iniziale, per cui il listino di 35.500 euro scende a 31.523 euro: sono 3.977 euro in meno, offerti da Casa e Concessionarie.

L’anticipo è di 6.850 euro, mentre le rate mensili sono 35 da 279 euro (TAN 7,49%, TAEG 8,62%); alla fine c’è la maxi rata di 20.335,70, che non viene pagata in caso di restituzione o sostituzione: il limite da non superare però è di 60.000 km, con 0,07 euro al chilometro come costo esubero.

Questi valori includono anche quattro anni di garanzia, per un massimo di 80.000 km, mentre per l’adesione all’offerta non è necessario un usato da rottamare.

Vantaggi

La proposta Volkswagen consente di ottenere un buono sconto iniziale, una rata vicina ai 285 euro includendo le spese e quattro anni di garanzia, uno in più rispetto al pagamento delle mini rate. Questo tipo di finanziamento è in realtà variamente configurabile, ad esempio personalizzando la rata mensile.

Svantaggi

Oltre ai costi effettivi con oneri finanziari, spese fisse ed eventuali optional, c’è da considerare che la nuova Volkswagen Tiguan è in arrivo per il prossimo anno.

In sintesi