Il Telepass si può personalizzare nei colori già da alcuni anni. I dispositivi messi a disposizione da Autostrade per l'Italia, infatti, sono già oggi diversi e possono essere scelti in fase di avvio del contratto.

Nel mese di agosto 2023, però, la società che gestisce la nostra rete autostradale e che gestisce il sistema di telepedaggio più celebre ha presentato una nuova edizione limitata, disponibile fino al 31 agosto per i nuovi clienti Telepass Plus: si chiama Telepass azzurro e ha i colori della Nazionale Italiana di Calcio.

Per celebrare l'Italia

Il nuovo Telepass azzurro è stato ideato nell’ambito della nuova partnership tra la stessa Telepass e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Come si può facilmente immaginare, si tratta di un dispositivo nel classico colore azzurro delle maglie dei calciatori, abbinato al logo della Nazionale con 4 stelle.

Il nuovo dispositivo può essere richiesto da tutti i nuovi clienti che aderiscono all’offerta Telepass Plus tra il primo e il 31 agosto, cioè il contratto che permette - oltre al normale pagamento delle autostrade - anche il pagamento delle strisce blu e della mobilità condivisa, del carburante e della ricarica elettrica e dei biglietti dei treni e degli aerei.

Il Telepass azzurro

Un mese di tempo

Come anticipato, l'offerta speciale è valida un mese e, oltre ai vantaggi già elencati, al pari di molte altre offerte permette di avere un anno di canone gratuito e il 30% di cashback del pedaggio (accumulabile dal primo agosto 2023 al 15 ottobre 2023), una cifra che potrà essere utilizzata fino a fine ottobre per le spese di carburante o per la ricarica elettrica con un tetto massimo di 35 euro.

Per saperne di più sul Telepass, sul suo funzionamento, sui costi e sulle modalità di utilizzo vi invitiamo a leggere la nostra guida dedicata.