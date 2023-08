Un nuovo video teaser pubblicato da Volkswagen sul proprio canale YouTube toglie i veli per la prima volta dagli interni definitivi della nuova Tiguan, illustrando in particolare il funzionamento del selettore Driving Experience.

Se non ne avete mai sentito parlare, si tratta di una manopola posizionata al centro del tunnel, che sul modello definitivo dovrebbe svolgere il triplice compito di controllare le modalità di guida, regolare il volume dello stereo e modificare l'illuminazione ambientale.

Come è fatta

La manopola, che potete vedere nella foto qui sotto in dettaglio, presenta un piccolo schermo sulla sua estremità superiore. Si tratta, come di consueto in questi casi, di un piccolo display che può visualizzare alcune informazioni utili, come per esempio la modalità di guida selezionata, la stessa che appare anche sullo schermo dell'infotainment.

Guardando nel dettaglio il video rilasciato dalla casa, che trovate a fondo pagina, non spiega come si passi da una funzione all'altra, ma potrebbe essere qualcosa attuabile tramite la pressione della parte centrale del selettore.

Il selettore centrale in dettaglio

Interni tutti nuovi

Grazie a questo nuovo teaser pubblicato dalla casa e grazie ad alcune foto realizzate durante il nostro test in anteprima di alcune settimane fa, possiamo vedere in anticipo gli interni completi del nuovo SUV di Wolfsburg.

Il cruscotto, come per tutte le Volkswagen di nuova produzione, sarà dotato di un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e di uno schermo ancora più grande per il sistema di infotainment.

Quest'ultimo, base alle ultime specifiche divulgate dalla casa, per gli allestimenti "base" dovrebbe essere da 12,9 pollici, mentre per quelli superiori da 15 pollici. Tra gli optional dovrebbe figurare anche un sofisticato head-up display ereditato dai modelli ID. e un innovativo elemento decorativo sul lato passeggero, che dovrebbe essere illuminato nello stesso colore prescelto per l'illuminazione ambientale.

Gli allestimenti di fascia alta, infine, dovrebbero essere dotati perfino di alcuni comfort "extra" per il segmento, come per esempio i sedili riscaldati, massaggianti e ventilati con regolazione elettrica a 14 vie.

Volkswagen Tiguan, la prova in anteprima

Motori ignoti

Nonostante tutte queste informazioni riguardo gli interni, la casa non si è ancora sbilanciata per le motorizzazioni. Quel che è quasi certo, però, è che in Europa dovrebbero essere disponibili versioni benzina, diesel e ibride plug-in, sia con trazione anteriore che integrale.

La nuova Tiguan è attesa in autunno e sarà in vendita in Europa nel primo trimestre del 2024, non resta dunque che attendere.

Il video del Drive Experience della nuova Tiguan