L’offerta di finanziamento con anticipo, mini rate e maxi rata finale Idea Ford viene riproposta su tutta la gamma anche a settembre; tuttavia, prosegue anche l’interessante iniziativa Microtasso Ford, con tassi di interesse molto ridotti per il periodo. Vediamo l’esempio su una Ford Kuga ibrida.

La Ford Kuga ST-Line 2.5 Full Hybrid da 190 CV a trazione anteriore costa 38.500 euro; lo sconto porta questo importo a 34.250 euro, o a 32.250 euro in caso di adesione al finanziamento.

L’anticipo è di 3.900 euro, e le rate mensili sono 36 da 252,84 euro; Ford sottolinea il valore di TAN (2,95%) e TAEG (3,87%), particolarmente ridotto.

Al termine la maxi rata è di 21.945 euro, per un limite di 30.000 km da rispettare in caso di restituzione o sostituzione, e un costo esubero di 0,20 euro per chilometro percorso in più.

E’ necessaria la permuta o la rottamazione di un usato immatricolato entro fine 2012 e di proprietà da almeno sei mesi.

Vantaggi

Gli incentivi dei Ford Partner con permuta o rottamazione e finanziamento ammontano in totale a 6.250 euro, e la rata della Kuga ibrida si mantiene inferiore ai 260 euro al mese grazie al Microtasso Ford

Svantaggi

Nell’esempio non sono inclusi eventuali servizi aggiuntivi; il costo mensile di 5 euro a rata è tra i più alti del periodo

In sintesi